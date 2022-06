Amancio Ortega beca el talento mierense

La Fundación Amancio Ortega selecciona cada año a 400 jóvenes estudiantes de España para que cursen su primer curso de Bachillerato en el extranjero. El objetivo es que puedan enriquecer su formación conociendo nuevas culturas, al tiempo que pueden perfeccionar el inglés. Tres jóvenes estudiantes de Mieres han sido en los últimos años escogidas para vivir esta experiencia. Una de ellas, Nora González, no pudo acudir a Canadá el año pasado debido a la pandemia. Sí lo podrá hacer el próximo curso María Matilla, que podrá completar una vivencia que ya tuvo anteriormente su hermana, Lucía, actualmente estudiante de Medicina.

"Me hace mucha ilusión poder estar un curso en EE UU y espero conocer pronto mi destino", explica ilusionada María Matilla, que a más largo plazo tiene intención de estudiar Telecomunicaciones. Podrá disfrutar de diez meses en un instituto de EE UU, algo que no pudo hacer Nora González, que tras superar un duro proceso de selección no pudo finalmente viajar, en su caso a Canadá, debido a la restricciones de la pandemia: "La verdad es que fue una pena, pero no lo siento tanto, ya que no tuve tiempo para hacerme a la idea debido a que rápidamente nos dijeron que se suspendía".

María Matilla, de 16 años, y Nora González, de 18, fueron recibidas ayer por el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, que las instó a "perseguir" sus sueños sin dejar de "involucrarse" en actividades sociales: "Este país necesita del compromiso de mujeres como vosotras, ya que si las personas con valía no asumen la responsabilidad de tomar decisiones, otros lo harán por ellas".

María Matilla y Nora González son alumnas del instituto Sánchez Lastra. La primera estudió previamente en el colegio Liceo y la segunda en el Santiago Apóstol: "Son un claro ejemplo del buen funcionamiento de los centros públicos", apuntó la concejal de Educación, Belén Alonso.

3.500 estudiantes desde 2010

Las becas de la fundación de Amancio Ortega ya han sido disfrutadas por más de 3.500 estudiantes de toda España desde su creación en 2010. Cada curso se presentan unos 10.000 aspirantes y el cribado se aborda en función de diversas pruebas, méritos académicos y renta familiar. Nora González recuerda bien el proceso que superó en un hotel de Oviedo: "Primero nos hicieron pruebas para evaluar el nivel de inglés y, posteriormente, se nos realizó una entrevista personal, una especie de prueba de personalidad". En su caso, la pandemia le impidió disfrutar de una estancia de 10 meses en Canadá. Esta mierense reconoce que fue "una pena", pero relativiza la pérdida. Su expediente académico es ejemplar sin necesidad de un sello internacional. Acaba de superar la EBAU con una nota de 12,7: "He dudado si matricularme en Medicina, pero al final me he decantado por Enfermería, ya que no estoy del todo segura de que la primera alternativa me hubiera convencido del todo". Sí optó por Medicina Lucia Matilla, hermana mayor de María, y también seleccionada por el programa, en 2019. En su caso, pasó el curso en un instituto de Albuquerque, en nuevo México (EE UU): "Fue una experiencia enriquecedora y muy valiosa, aunque al estallar la pandemia solo puede completar siete meses", explica. Su hermana está a la espera de conocer destino: "De momento lo único que tengo confirmado es que la estancia será en EE UU". Un recompensa por su esfuerzo en los estudios.