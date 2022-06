Tras los dos años de pandemia las fiestas de San Pedro vuelven con normalidad a La Felguera como antes de 2020. Para Juan José Vega, presidente de Festejos "San Pedro", poder volver a hacer unas fiestas al completo es, por fin, una buena forma de ponerle final a la incertidumbre provocada por la covid-19.

–Desde la Sociedad de Festejos "San Pedro", y con toda la incertidumbre y el inesperado cambio de planes para el verano 2020 y la dificultad de planear 2021, ¿cómo vivieron la pandemia?

–Supongo que como la vivió todo el mundo. Mal. La pandemia fue un momento de muchas dudas, de mucho miedo, ya no solo por el principal riesgo, que era la salud de todos, sino también por lo que implicaba paralizarlo todo. De forma económica, dejando de lado todo lo demás, ha sido un completo desastre. Todo el mundo ha perdido dinero, desde la hostelería hasta los propios vecinos. Esto no ayudó a mantener la Sociedad de Festejos, pero, aun no sé muy bien cómo, hemos salido a flote y este año contamos con un muy buen programa de fiestas de San Pedro.

–¿Cuál es la actual situación de la Sociedad de Festejos?–No quiero engañar a nadie, hay tensión. Existen ciertas discrepancias sobre cómo abordar o llevar a cabo ciertas acciones. La pandemia fue un momento muy difícil, muchos socios dejaron de pagar la cuota y nos vimos ahogados, porque aunque no se realizaran actos, se tenía que seguir pagando el patrimonio que tiene la sociedad de festejos. Me da pena que hayamos llegado a esta situación. Las elecciones de febrero no me preocupan. Sé que hay críticas, pero no hago caso a ellas. Es muy fácil hablar sin tener conocimiento de causa. Estar en la directiva de festejos lleva tiempo, dedicación y esfuerzo, y muchas veces la gente no tiene ni las ganas ni la energía para dar el paso al frente para hacerse cargo. Lo entiendo.

–¿Tiene algún proyecto nuevo en mente?

–En principio el objetivo más importante es salir definitivamente de la pandemia lo mejor que podamos. Aunque con las fiestas podemos poner punto y final de una vez a cierta incertidumbre que ha generado la covid, aún tenemos que ir con cuidado, aunque siempre con ilusión y que una cosa no quite la otra. Uno de los últimos proyectos ya iniciados es una digitalización de hemeroteca de las fiestas. Ahí se pueden ver fotos e imágenes de otros años de San Pedro, las pasadas jiras... Tenemos mucho contenido y aún no está finalizado, pero ya se puede echar un vistazo al pasado que vivimos en los diferentes años de San Pedro.

–¿Qué espera de estas fiestas?

–Nos han llevado mucho esfuerzo y tiempo montarlas, organizarlas, hablar con unos y negociar con otros... así que sobre todo espero que sea una programación y unas fiestas dignas y que estén sorprendiendo para bien a todos los vecinos. Hemos intentado crear un programa diverso, con actividades tanto para niños como para adultos, con aspectos culturales o exhibiciones de baile o de kárate. También hemos analizado mucho las orquestas que traer, para poder llegar de alguna forma a todo el público. Esperamos que los jóvenes disfruten de las verbenas pero que también lo hagan los más adultos y, de su debida forma, también los más pequeños. Lo que esperamos, en realidad, es que la gente disfrute, se lo pase bien y quiera que haya fiestas cada año, pero también que se den cuenta y sean consciente de lo que cuesta preparar unas buenas fiestas que ilusionen a la gente.