PSOE y Cs aprueban destinar en Langreo 7,9 millones de los ahorros a inversiones

La propuesta del gobierno local (PSOE) y Ciudadanos para destinar 7,9 millones de euros de los ahorros municipales a inversiones salió adelante ayer, en el Pleno, con los votos de las dos formaciones, la abstención del PP y el voto en contra de Unidas por Llangréu. Este último grupo presentó dos enmiendas, una de ellas para elevar la cuantía a 11,4 millones, con un listado diferente de actuaciones, que solo contó con los votos del proponente. La otra, para incluir en la relación final de inversiones que se pondrán en marcha con el remanente de tesorería, una partida de 2 millones del euros para el Plan de Reforma Interior (PERI) del barrio de El Puente.

Esta cuantía no será finalmente consignada dado que la propuesta no concitó el apoyo suficiente. Junto a Unidas por Llangréu fue respaldada por el PP, logrando nueve votos frente a los once de rechazo, los que de los concejales del PSOE y de Ciudadanos. Los 2 millones se destinarían, según la propuesta, a la compra de terrenos.

Las inversiones aprobadas, aseguró la alcaldesa, Carmen Arbesú, «responden a las necesidades actuales». «Continuamos con nuestro proyecto de mejorar la ciudad y lavar la cara al municipio», indicó antes de agradecer a Ciudadanos su apoyo. El portavoz de la formación naranja, Hilario Orviz, defendió el acuerdo, señalando que «la distribución del remanente es justa y equilibrada». «Gracias a Ciudadanos hay importantes cantidades para un lavado de cara a Langreo y para la recuperación de las piscinas de Pénjamo», apuntó en alusión a los 2 millones reservados para esta actuación. «Buscamos el bien de Langreo», remarcó.

Para Unidas por Llangréu los ahorros municipales «se destinan a actuaciones no prioritarias y, por primera vez, para gasto corriente, para subidas de combustibles, lo que puede generar una situación complicada», dijo su portavoz, Jesús Sánchez. María Antonia García, concejala del PP, destacó, refiriéndose al equipo de gobierno, que «el año pasado ingresaron más de lo previsto y gastan menos de lo que deberían». Aludió a la «ejecución irrisoria» del presupuesto del pasado ejercicio, acometiendo «solo el 16% de las inversiones previstas». «Asfixian a los ciudadanos con impuestos para luego engordar el remanente y hay 22 millones», sostuvo la portavoz del PP.

También Unidas por Llangréu incidió en lo que considera «el evidente fracaso de la gestión del gobierno». Ante estas declaraciones, la regidora manifestó: «El trabajo nos avala y la ejecución presupuestaria también». También señaló que las enmiendas del grupo que integran IU y Podemos «se presentan tarde mal y nunca». Ciudadanos hizo hincapié en que «se presentaron con poco tiempo para estudiarlas».

Dentro de la propuesta aprobada, acordada por el PSOE y Cs, se incluyen 279.948 euros para una planta de compostaje destinada al tratamiento de residuos vegetales, y 800.000 euros para un plan de rehabilitación de fachadas. Otros 300.000 euros serán para derribos y 250.000 para un plan de choque de limpieza, con 272.000 euros para asfaltados en la zona urbana y 110.000 en el área rural. A la recuperación de las piscinas de Pénjamo se destinan de nuevo 2 millones después de que los consignados el pasado año no fuesen gastados.