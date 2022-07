El Principado admite ir "justo" para tener el remonte de Pajares esta temporada

Confianza. Esa es la palabra que resume la actitud de la Consejera de Cultura, Berta Piñán, respecto a la venidera temporada de esquí. Eso sí, certezas aún no hay ninguna. Y es que la responsable regional reconoció, respecto a la construcción del nuevo telesilla en Valgrande-Pajares, que el Principado va con el tiempo justo. Tampoco pudo garantizar la llegada de la electricidad a Fuentes de Invierno para la temporada 22-23, aunque en este caso, el problema es administrativo y no solo de su Ejecutivo, sino también por la parte leonesa, con quien tienen que llegar a un acuerdo "del que ya hay un borrador con cantidades económicas".

La titular de la cartera autonómica de Cultura indicaba que "una obra tan compleja como la de Pajares tiene muchas fases: resumirlas es complicado y detallarlas pormenorizadamente puede ser tedioso". Piñán explicaba que "estamos en la fase del comienzo de obra", y afirmó que "todo dependerá también de que no nieve en agosto", y admitía que "la obra tiene determinados plazos de ejecución y es verdad que vamos ajustados". Eso sí, indicaba que lo normal es estar todos los años ajustados: "No se puede empezar antes de determinada fecha porque la temporada está abierta y hay nieve", indicaba Piñán. En este punto es donde se mostró confiada en contar con la nueva telecabina de Pajares, que costará 8 millones de euros: "Nosotros estamos confiados, y confiamos en esta empresa que va a realizar las obras, muy sólida, muy solvente, y con mucha capacidad de actuación sobre el terreno y el territorio". Aún así, la Consejera tuvo un deseo que seguro que no gustará a todos los aficionados al esquí: "Este año, al contrario que todas las temporadas, esperemos que nieve un poquitín más tarde para que tengamos un poco de holgura para que la empresa pueda realizar las obras con máxima seguridad, porque una vez que nieve las obras ya se ralentizan o directamente ya no se pueden hacer". Piñán insistió en que confía en que "se llegue a tiempo", y adelantó que los trabajos de construcción de la nueva telecabina se iniciarán "de forma inminente".

Estación allerana

Respecto a la llegada de la línea eléctrica a Fuentes de Invierno para retirar los vetustos generadores de gasoil que alimentan a la estación allerana, la consejera de Cultura también quiso ser optimista, a la vez que prudente. "Desde luego desde nuestra parte estamos haciendo todo lo posible. El cable ya se vio el avance desde la parte asturiana, y nuestra intención es que, antes de cualquier otra actuación sobre la estación, se resuelva la parte energética", indicó Piñán. "Sabemos que ese es el comienzo de un desarrollo posterior y posible con la Diputación de León en otros proyectos", dijo la responsable regional en referencia a la posible fusión de Fuentes de Invierno y San Isidro. E insistió: "Lo ineludible es el cambio energético a otro sistema eléctrico". Piñán quiso ir más allá, y afirmó que "esto también, como tiene un histórico largo, implica también legislación que no nos podemos saltar y negociaciones con la Diputación de León".

Sobre esto último, la Consejera reconoció que con la provincia vecina "llevamos meses, por no decir ya más de un año, de negociaciones y de conversaciones. Ellos están intentando solventar todas las dificultades administrativas y técnicas que tienen y nos constan que tienen muy buena voluntad".

Sobre el acuerdo al que han de llegar para el pago del enganche a la línea eléctrica, Piñán explicó que "estamos con ellos, pero en realidad hay terceras partes porque también está la parte de las eléctricas". "Yo confío en que vayamos solventando esas dificultades, porque se blindaron mucho esos contratos y ahora lo que pasa es que hay grandes dificultades administrativas, más que económicas", dijo la responsable regional, para confesar que "respecto a lo económico ya tenemos un principio de borrador de acuerdo". Aunque no precisó la cuantía que Asturias pagaría por el enganche según el citado borrador, Piñán dijo que "venimos hablando de cantidades posibles, en las que a plazos, podríamos llegar a esos acuerdos y que, eso sí, son inferiores a las que se trataron en su momento, pero que son razonables para la Diputación de León".