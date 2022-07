Un caso único de longevidad deportiva: Mateos, el portero que no se jubila

Cuando Ángel Mateos se colocó por primera vez bajo los palos de una portería para disputar un partido de fútbol el portero más famoso del mundo posiblemente fuera el inglés Gordon Banks. En España, el reinado era del bilbaíno Iríbar. Coetáneo de Arconada, quienes jugaron con Mateos aseguran que le faltaron solo un puñado de centímetros más para haber sido profesional. Su escasa estatura no le ha impedido, sin embargo, disfrutar de una carrera deportiva inabarcable. Sus eternas paradas siguen de hecho sorprendiendo. Posiblemente ahora más que nunca.

El mierense Ángel Mateos acaba de proclamarse campeón de España de fútbol de empresas. Lo ha hecho vistiendo la camiseta de la firma Normalit, asentada en el concejo de Llanera. Levantó el trofeo el pasado fin de semana tras imponerse en la fase final del torneo, disputada en Mareo, con 16 equipos procedentes de toda España. Normalit ganó en la final a Playas del Arenal de Mallorca. Bastó un gol, ya que Mateos dejó su portería impoluta, a cero. De hecho, es lo que intenta hacer desde hace 57 años. Y es que este portero debutó en un ya muy lejano septiembre de 1965 con el Estudiantil de Figaredo. Tenía 10 años. Hoy suma por tanto 67 y, de momento, no contempla la retirada, quiere seguir jugando y divirtiéndose. "Es que yo disfrutó una barbaridad en la portaría", explica casi como quien se excusa por tener un vicio. "Me encanta entrenar y si llueve mejor. En el barro soy como un jabalí, me encanta el fango" .

Ángel Mateos ha dedicado buena parte de su vida a parar balones, pero al final quien ha resultado imparable ha sido él mismo. Ni la pandemia le ha podido apartar del fútbol. "Me divierte jugar y más aún entrenar", subraya este minero jubilado que desde hace un par de años reside en Gijón por motivos familiares.

No hay campo de fútbol en Asturias extraño para Ángel Mateos, considerado un institución a nivel regional. En las Cuencas es un referente aún más indiscutible. Jugó 25 años entre Tercera y Segunda División B. Lo hizo en el Turón, Caudal Deportivo y Santiago de Aller. Es posiblemente el futbolista asturiano más reconocido fuera del ámbito profesional. A lo largo de su carrera hubo rumores sobre el posible interés tanto del Oviedo como del Sporting. "Algo me llegó sobre todo una vez que se lesionó Ablanedo, pero conmigo nunca hablaron, la verdad", señala sin darle importancia. El salto a la profesionalidad no acabó dándose, pero en ese aspecto no hay no atisbo de amargura. "He disfrutado mucho del fútbol", asegura el guardameta.

Mateos sigue disfrutando de la portería ahora en el fútbol de empresas. Aún en el ámbito aficionado, la competición sigue siendo importante. El título de Campeón de España alcanzado por el cuadro de la firma Normalit demuestra que el veterano portero mierense sigue en forma. "El nivel es bastante bueno y teníamos ganas de volver a jugar tras los dos años de parón por la pandemia".

Nacido en Cabojal, Mateos defendió la portería del Club Deportivo Turón desde los 18 a los 30 años. Todas las temporadas en Tercera y jugando de titular. "Entonces la Tercera era muy potente, ya que había cuatro grupos en toda España". Ya veterano, cuando otros piensan en la retirada, firmó por el Caudal Deportivo, club en el que militó seis temporadas. Aún pasaría por el Santiago de Aller antes de regresar al Turón para "retirarse" con 43 años.

Los últimos 24 años ha seguido jugando en la liga de empresas, primero con Hunosa y ahora con Normalit. Ha conseguido varios campeonatos de Asturias y títulos naciones en esta competición. Con 67 años, ha logrado alargar su carrera deportiva hasta la edad real de jubilación laboral.