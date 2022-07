Los vecinos rechazan la conversión íntegra del parking de Oñón en zona azul

La Agrupación de Vecinos de Mieres discrepa de la decisión del Ayuntamiento de convertir el aparcamiento de Oñón en un espacio de zona azul. "Entendemos que esa no es la solución para los problemas de aparcamiento de Mieres, sino todo lo contrario. Hay mucha gente que no puede tener una cochera y que al final no va a tener donde dejar sus vehículos", apunto el presidente de la Agrupación, Arsenio Díaz Marentes. Desde su punto de vista, la fórmula idónea sería la de combinar la zona azul, con una zona verde y una zona blanca.

