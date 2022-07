Hoy miércoles, a mediodía, está convocada una protesta ganadera en el plaza del Ayuntamiento de Caso, en El Campu. El motivo de la movilización no es otro que alertar de los constantes daños producidos por "la fauna salvaje", principalmente el lobo, y por el "acoso a los ganaderos".

La movilización cuenta con el apoyo de UGT de Asturias y de UCA (Unión de Campesinos Asturianos), así como del colectivo "Con lobos no hay paraíso". No es la primera protesta de este tipo que se lleva a cabo en Caso. La última movilización similar tuvo lugar poco antes de la pandemia, en octubre de 2019. El Ayuntamiento de Caso ha rechazado, con mociones y escritos, la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de hacer del lobo una especie protegida, contra la cual no se pueden llevar a cabo controles de población. El Pleno llegó a pedir la dimisión de la ministra Teresa Ribera.