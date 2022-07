El sufrimiento de pasar página: una mierense narra su infancia en un hogar marcado por la violencia de género

La mierense Mónica Suárez Rueda acaba de publicar su primer libro. Se trata de un valiente relato de cariz autobiográfico en el que aborda con fortaleza la sombría experiencia de la violencia de género. La autora explica que ha pretendido "cumplir el deseo de mi madre". Con el libro rompe "un silencio de más de medio siglo". "En cuanto a mí", apunta, "quería poner voz a tanta gente que está sufriendo todo tipo de violencia, para animarlas y decirles que no están solas"

Más de una treintena de personas acudieron al espacio cultural de la librería La Pilarica, en Mieres, para la presentación de "Las heridas del alma" (Ediciones Camelot). Los responsables de la iniciativa apuntan que se trata de "un libro para reconciliarse con uno mismo". Una obra en la que la autora cuenta en primera persona los maltratos que sufrieron ella, sus hermanos y su madre, en particular, durante más de cincuenta años. "Un relato duro, sincero y valiente sobre la violencia de género".

"Las heridas del alma" es fruto de una introspección que por momentos resultó desgarradora. Con todo, el proceso puede entenderse en su razón como sanador. Lo que no ofrece el libro es una visión dulcificada de una realidad lacerante en lo emocional y físico. "Fueron necesarios ocho años desde que escribí la primera letra. Rompí diez libros, no estaba convencida con ninguno. Me aislé mucho, me fui a la casa que tenemos en el campo, me pasé el invierno sola y encerrada escribiendo… Fue muy duro, tuve que hacer mucha terapia y dejarlo en cuarentena muchas veces. Era rememorar muchas cosas… y yo no viví ni la mitad, fue mi madre la que me contó los hechos. Yo soy la última de seis hermanos".

Varios tipos de violencia

El libro de Mónica Suárez puede abordarse como una compilación de las diferentes ramificaciones que toma la violencia en el ámbito familiar del hogar. "Es un libro donde existe todo tipo de violencia: vicaria, intrafamiliar, de género, infantil…". la historia es esencialmente autobiográfica, aunque la autora explica que "los nombres de los personajes son ficticios por preservar la identidad de todos ellos". La escritora resume la dura vivencia de su infancia y juventud: "Era vivir completamente en tensión, a los hijos nos llevó a tener terrores nocturnos. Yo me oriné en la cama hasta los doce años, otro hermano también; en clase nunca estuve concentrada… nos estropeó la niñez, que es la base de lo que vas a ser de mayor. Yo lo superé con mucha terapia". A día de hoy ya no sangra tanto esa herida, solo queda una cicatriz.