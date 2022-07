Un desfile con 500 años de historia: El ejercito rinde honores a Santa Barbara en Lena

Archivos custodiados en la Catedral de Oviedo fechan las primeras referencias escritas al santuario de Bendueños en el año 905. En el milenario templo lenense se conserva una imagen de Santa Bárbara que data en el siglo XII. Es la talla más antigua de esta santa de cuantas se conocen en todo el territorio nacional. Se cuenta que los días de cerrada borrasca, los vecinos se postraban ante la escultura implorando "detente nube, detente tú". Esta vocación de amparo y protección se vio ayer renovada con la escolta del cuerpo de Artillería.

Medio centenar de integrantes, entre mandos y alumnos, de la Academia de Artillería de España, con base en Segovia, acorazaron ayer el santuario de Bendueños, que por momentos se transfiguró en un campamento castrense. La jornada tuvo, con todo, un acento mucho más festivo que miliciano, aunque sin por ello dejar de tener un perfil marcadamente marcial. El hecho de que en el templo se guarde la imagen más antigua de Santa Bárbara, unido a que este año se cumple el quinto centenario del patrocinio del arma de Artillería, es la razón por la que los representantes del cuerpo organizasen ayer un desplazamiento a Lena para venerar a la que es su patrona. Una misa oficiada al mediodía por el sacerdote "Toño" López centró un emotivo acto en el que los soldados sacaron en procesión a la santa, se entregaron medallas conmemorativas y se hubo homenaje a los caídos.

La Academia de Artillería acudió a Bendueños en representación de las 21 unidades que el arma tiene en España. Los guiones de cada una de ellas ondearon ayer con orgullo en los accesos al santuario de Bendueños. "Intentamos representar a todo el cuerpo de Artillería en este año en el que estamos celebrando el quinto centenaria del reconocimiento de Santa Bárbara como patrona del cuerpo", explicó ayer a este diario el coronel Alejandro Serrano, director de la escuela segoviana, la academia militar más antigua del mundo, fundada en 1784.

El 5 de diciembre de 1522 una unidad de artilleros recibió permiso del alcaide de la fortaleza de Burgos para festejar Santa Bárbara. Es el primer documento oficial que se guarda en el archivo de Simancas que reconoce este patrocinio, que comparten con la minería. "Hemos querido homenajear a la imagen más antigua de nuestra patrona y agradecemos el recibimiento que hemos tenido en Asturias", señalaron ayer los mandos militares desplazados a Lena. El cuerpo donó una cruz de hierro al santuario, obra del reconocido maestro forjador Mauro García de Pablos, que trabaja en el Alcázar de Segovia. Durante la jornada se entregaron medallas conmemorativas del quinto centenario a los ocho integrantes de la unidad que han peregrinado a pie desde León a lo largo e los últimos cinco días.

En la Academia de Segovia se forman actualmente más de doscientos futuros oficiales y suboficiales. "Es una opción laboral atractiva y las ofertas de empleo se ven superadas por la demanda, con varios candidatos por plaza", destacó el coronel Serrano. Sobre el papel de la Artillería dentro de las fuerzas armadas, el mando destacó que "dentro de cada ejercito todas las capacidades suman". En el caso de la artillería se trata de una unidad de apoyo al combate para las unidades e infantería y caballería (tanques), que normalmente son quienes desarrollan la maniobra. "Dependiendo del tipo de maniobra nuestro papel es más o menos relevante y sin duda se trata de un elemento esencial".

Ucrania

El director de la Academia de Artillería analizó la preocupación por la escalada de tensión que genera la guerra de Ucrania. "Como españoles y ciudadanos todos debemos ver con preocupación cualquier conflicto y éste nos pilla realmente cerca. Está claro que esta guerra está teniendo una enorme repercusión y ya no hablamos solo en lo militar, sino en lo económico, lo que está generando una lógica incertidumbre en toda la población europea". Sobre el crédito extraordinario de 1.000 millones de euros aprobado por el Gobierno para acercar el gasto militar al 2 por ciento que reclama la OTAN, recordó que se trata "de un compromiso que se arrastra desde hace mucho tiempo, aunque la situación económica hizo que no fuera una prioridad para el Gobierno". El coronel Serrano remarcó que en el actual escenario de tensión, "más inversiones conllevan modernización, poder trabajar en mejores condiciones y estar en mejor situación a la hora de cumplir con nuestra misión, que no es otra que la defensa de España y de los españoles".