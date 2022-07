La planta de mascarillas de Morcín, al borde del cierre: "Estamos al límite"

"Estamos al límite y no sabemos lo que podremos aguantar abiertos si no hay un concurso público que tenga cláusulas sociales o si no se toman medidas". Son las palabras desesperadas de los gestores de la planta de mascarillas abierta hace dos años en Argame, y que a día de hoy está luchando contra viento y marea por seguir con sus puertas abiertas. La remisión de la pandemia de coronavirus y el incumplimiento de los compromisos por parte de los organismos y administraciones públicas han puesto en jaque a la compañía, que ha tenido que reducir producción y plantilla al mínimo para tratar de mantener el barco a flote, aunque no sabe cuanto tiempo podrá seguir achicando agua. La situación de Fortia Seguridad y Salud no es única en España: de la treintena de empresas que abrieron en todo el país que abrieron para dar respuesta a las necesidades de equipos de protección individual que se generaron durante la pandemia, solo media docena siguen abiertas.

