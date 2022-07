El puente que delimita un conflicto fluvial

El puente que conecta la localidad de El Pedroso con la carretera de Cenera, en Mieres delimita, al menos simbólicamente, las orillas del conflicto que mantienen la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y los ayuntamientos asturianos por la gestión de la limpieza de los ríos. La entidad estatal acaba de desbrozar el tramo fluvial que recorre los apenas 200 metros que separan el citado puente de la desembocadura del río Cuna en el Caudal. Al otro lado del puente, una selva asoma por encima de las barandillas. Visto desde el pueblo, a la izquierda el río fluye espacioso, soberano por completo de todo el ancho del cauce. A la izquierda, un bosque de maleza y arboles lo oculta por completo, convirtiéndolo en un nido de ratas y culebras.

"Cuando venga una crecida y arrastre varios árboles se creará un tapón y se montará una gorda", apuntan los vecinos de El Pedroso, que no entienden que Hidrográfica permita que el cauce esté desbordante de maleza. La extrañeza es mayor cuando al otro lado del puente, el río discurre plácidamente sin obstáculos. "El tramo que va paralelo al pueblo llevará cinco años sin limpiarse", lamenta Vicente Prieto, propietario de la vivienda más próxima al caudaloso arroyo. El dictamen del Tribunal Supremo que exime a la Confederación Hidrográfica de asumir el mantenimiento de los cauces urbanos ha dejado sin resolver dos cuestiones primordiales. La primera es la consideración propia de la delimitación de tramo urbano, y la segunda, si la competencia en estos casos es autonómica o municipal. Con todo, la postura judicial libera a Hidrográfica de asumir la limpieza de lo que se considere en principio zona urbana. Sobre este polémico límite, en el caso de El Pedroso parece haber quedado definido por el puente. A un lado el río cursa limpio y al otro lo hace por los recovecos de una selva.

Y en medio están los vecinos, que no entienden de competencias y lo único que ven es la acumulación de maleza frente a sus causas. El río ha desaparecido entre la vegetación y solo se intuye a través de su susurro. "Es verdad que hay muchos kilómetros de cauce, pero hay situaciones que son inasumibles", apuntan los vecinos, que no ven salida al problema: "Hidrográfica no asume la tarea y el Ayuntamiento no tiene recursos", apuntan resumiendo. "Y encima no nos dejan limpiar a nosotros, como hacíamos antes". El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, es el regidor asturiano que más activo se ha mostrado a la hora de reclamar una solución a este problema. "Se trata de conflicto de competencias que reclama una solución política, no judicial", subrayó esta semana.