El recinto ferial de Laviana, una "discoteca ilegal" según los vecinos

La asociación de vecinos "Clarín", de Pola de Laviana, denuncia el uso del recinto ferial como "discoteca ilegal" durante los fines de semana de los meses de mayo y junio. Un malestar que han hecho llegar los vecinos de La Pontona y su entorno, asegurando que "no podemos descansar porque empieza la música a ls once de la noche y dura hasta las siete de la mañana, a todo volumen, sin tener en cuenta que en la zona hay gente mayor enferma que necesita descansar". De esto culpabilizan directamente al gobierno local, encabezado por su Alcalde, que es el que ha autorizado estas celebraciones "cuando el resto de los bares tienen que cerrar a las dos de la mañana. Exigimos que se termine esta situación y que el recinto ferial de Laviana no se convierta en una discoteca clandestina".

