Historia de las fiestas de La Teyerona

Hace pocas semanas, en la comida que se organiza para los "mozos" de Murias (11-06-2022), alguien me dijo que porque no preparaba algo para la fiesta del Monte La Teyerona. Una vez cogido el testigo de la petición, me pongo a ello.

La fiesta del Monte la Teyerona, que se celebran ente hoy y mañana en este emblemático paraje mierense, tienen un significado muy arraigado y profundo en los vecinos y vecinas de este "histórico valle". No solo es "tirar voladores, comer cordero y/o bonito a la plancha, charlar con buenos amigos en un buen ambiente y echar unos bailes", es mucho más. Ya forman parte de la vida e identidad de L’Agüeria San Xuan de Mieres. Son manifestaciones de algo más profundo y que tan sólo se exteriorizan cuando se celebran nuestros orígenes y nuestra identidad como "güerianos". En esta celebración, los vecinos se reconocen como tales, a la vez que públicamente lo manifiestan sin ningún recato y sin escatimar en medios, ni reparar en gastos; en una especie de libro blanco, sin letras, ni filigranas, tan real como la vida misma.

Pero conozcamos un poco más su historia. En la primavera del año 1927, en un pueblo bastante cercano al Monte La Teyerona (hoy solo ruinas e irreconocible), se encontraba el núcleo de "Braña del Oro", tierra de labor y siembra para los vecinos/as que allí vivían. Esa primavera fue la última vez que se hizo, en colectiva asistencia, una "andecha". El significado básicamente es: "Hoy por ti, mañana por mí". La "andecha" se inscribe por ello, dentro de los trabajos que el derecho laboral denomina amistosos, benévolos y de buena vecindad. En ella un conjunto de personas realizaban el mismo trabajo en una finca o zona determinada del monte, la siega, la recogida de la escanda, la recogida de maíz, la recogida de trigo, etc. Era un trabajo en común, utilizando todo tipo de herramientas agrícolas: guadañas, fesorias, cestos y otras herramientas de exigencia. En ese momento, y fruto de esa unión vecinal (tan común en aquellos años), es como nació el germen de La Fiesta del Monte La Teyerona.

El sábado 29 de junio de 1929, día de San Pedro, fue el día escogido para la primera romería del Monte La Teyerona (ya anteriormente se juntaban en el monte, vecinos a comer y/o merendar, y pasar días festivos en época veraniega). No se sabe por qué, de quién partió la idea, ni como, ni por qué se escogió esa fecha para el día lúdico. Solo se sabe que quedo establecida para el día de San Pedro. Pero la fiesta del Monte La Teyerona (no sin parones), ha sobrevivido y conseguido llegar hasta nuestros días.

La celebración en el monte La Teyerona era un gran día de ocio en todas las zonas de esa parte de L’Agúeria San Xuan de Mieres, incluso acudían vecinos de otras zonas cercanas a pasar el día. El ambiente era tan festivo que, hasta las vacas lo notaban. Se las encerraba temprano y tenían ocasión de atiborrarse de hierba en la plenitud de los pesebres, además de tumbarse luego a rumiar en la placidez tibia (y fresca en verano) del establo, aunque ellas a buen seguro, preferían la libertad de los prados y montes habituales.

Animadas por la ilusión que trae consigo un día festivo, las familias subían al monte con "suculentas viandas" y dispuestas a disfrutar y participar en las atracciones de la romería. Cada "clan" familiar iba tomando posiciones buscando un lugar atopadizo y apropiado para la hora solemne de tender los manteles, cerca de la campa o pequeña explanada donde se levantaba el tinglado de la fiesta. "No había ni vestigios de santuario, capilla ni ermita que justificase el nombre de "romería" a lo que se celebraba, pues si bien era una "fiesta popular que, con meriendas, bailes, etc..., se celebra en el campo", faltaba por completo el resto de la definición tradicional: "inmediato a algún santuario, el día de la festividad religiosa del lugar, etc.".

En la explanada donde se realizaba la romería, olía a manzanilla silvestre, convergían las pandillas de mozos y mozas, y allí se conocían, allí bailaban, allí (entre requiebros, bromas y fervores) se ensayaba el eterno desafío del juego del amor, que movía la razón de las romerías. Y todo transcurría (por lo común), en paz, bajo el alto patrocinio de ese histórico monte que celebraba la festividad de San Pedro, y que (sin duda) movía acompasadamente sus nubes siguiendo el alegre ritmo de la gaita y del tambor, satisfecho de ver a sus gentes tejiendo ilusiones y esperanzas.

Uno de los alicientes de la fiesta y que concernía tanto a grandes como a chicos era el lanzamiento de globos. Los mozos que, constituidos en comisión, habían organizado un poco el tinglado festivo y que eran también quienes habían levantado el chigre y subido las bebidas, compraban en la villa de Mieres media docena de globos que luego soltaban en la romería, en medio de la general expectación de los romeros.

Eran de papel tafetán, de colores alegres y venían cuidadosamente plegados sobre su armazón de alambre. El acto de desenvolver, desplegar y colocar la estopa encendida que calentaba el aire, en su aro de soporte, era una operación delicada. Más de un globo se incendió en tierra, con general consternación de los expectantes; pero por lo común se dejaban hinchar poco a poco por el aire caliente. Iban tomando forma y bamboleándose, con clara voluntad de ir hacia arriba, hasta que por fin se soltaban y subían libres y dueños del espacio. Se dejaban llevar por el viento reinante, desplegando su forma y sus colores, cabeceando como diciéndoles adiós desde las alturas.

¿Y los niños/as? ¿Cuál era el mundo de los pequeños que habían subido con la familia al campo de la fiesta? Se encontraban allí con un pequeño puesto que expedía bebidas, al cual no tenían acceso. Se encontraban con parejas de gaiteros y tamborileros, tal vez con el melancólico acordeón de algún músico aficionado, pero que no tocaban para ellos. No obstante, sí había algo que les era casi exclusivo. El mundo de los pequeños estaba en los humildes puestos de golosinas, pelotas de serrín, con una goma, petardos, silbatos, avellanas, caramelos... etc.

También los voladores gustaban al mundo de los niños. Subían como exhalaciones y reventaban en lo alto, pregonando por montes y valles que el jolgorio iba a comenzar, que continuaba, que se introducía gozosamente en la noche, al encenderse los primeros candiles. Estaban atentos a los cohetes que, al reventar, dejaba caer sus varillas y los niños y niñas corrían apresuradamente a recogerlas. Aquellas varillas se consideraban un hermoso trofeo, lisas, pulidas, olorosas a pólvora, flexibles...

Así mismo era muy atractivo el heladero. Aunque cueste creerlo ya subían heladeros al monte La Teyerona. Llamaba la atención hacia su mercancía haciendo girar la rueda de la suerte en el cubo de los helados. Rueda que había perdido su función porque los heladeros no daban ya oportunidad al cliente para llevarse gratis la golosina. No obstante, quizá solo por ver girar aquel artilugio, con su lengüeta que antiguamente señalara el número ganador, había siempre chiquillos alrededor del heladero.

A un pequeño le habían dado dinero para que comprase un helado. El expendedor sacaba un curioso aparato que sostenía con su mano izquierda y colocaba en él una lámina muy fina, accionaba luego un botoncito que daba el grosor que había de tener la delicia helada, colocaba encima otra lámina y "Servido"

De eso ya hace casi un siglo. Pero como no, después de muchos años, este privilegiado espacio volvía a tener fiesta. Ya hace 38 años que resurgió de la mano de un grupo de entusiastas, encabezados por Alberto Álvarez Menéndez (para más señas, de "Braña del Oro", supongo que no es casualidad), rescataron esta tradicional fiesta. Ahora El Monte La Teyerona tiene un área de recreo instalada por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Mieres. En sus inicios, la zona de recreo tenía barbacoas para todo tipo de asados, mesas de rústica madera, asientos, agua potable, incluso (en su día) dispuso de pequeños montones de leños para el fuego.

Después de 38 años de fiesta ininterrumpida, ya es tradición para las nuevas generaciones de nuestro valle. Un legado que recibimos de unos amigos muy ilusionados que allá por el verano de 1984 decidieron poner en valor el significado de ese emblemático monte, una historia donde constan muchos nombres, sucesos, eventos, etc. y que por tanto esfuerzo y fruto de su trabajo, sus caracteres, vivencias y de su particular filosofía de entender la vida, queda reflejado en las nuevas generaciones en forma de "remembranza". El hacer posible que estas tradiciones sean transmitida de generación en generación, hasta hoy día. ¡¡No es fácil!!

Las fiestas del Monte La Teyerona suponen un importante evento para todos los vecinos de los pueblos de la zona y la oportunidad de que al menos una vez al año las gentes vuelvan a reencontrarse, conversar y recordar su tiempo.

Qué duda cabe, que frente a la crisis hay que buscar novedades en los programas festivos, ideas singulares que no tienen por qué exigir un gran presupuesto. Pero también con criterio, no vaya a ser que acabemos preñando el bollo con chorizos criollos. En eso la veterana directiva, con trabajo

, esmero y capitaneados por el infatigable Alberto Álvarez Menéndez (Berto Barreo, toda una institución en nuestra historia más cercana), y ahora su nieto Aitor Álvarez Santacoloma, están siempre dándolo todo. La vitalidad de esta directiva es la de ser más firmes (si cabe) en las tradiciones asentadas en estos 38 años de nueva andadura.