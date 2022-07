La Universidad sella este mes el traslado de Minas a Mieres, previsto para 2023

El desembarco de la Escuela de Minas en el campus de Mieres se materializará en el curso 2023-2024. Al menos esa es la previsión que ayer puso sobre la mesa el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, unos minutos antes de asistir a la presentación de la undécima edición de las Jornadas Doctorales que se celebraron en Barredo. El máximo responsable de la entidad académica explicó que no hay tiempo material para la llegada de los estudios a Mieres de cara al próximo curso, y la idea es que el polémico traslado tenga lugar en 2023.

El rector señaló que, por parte de la entidad, "ya tenemos prácticamente concluso el expediente para presentarlo al próximo Consejo de Gobierno de la Universidad", un cónclave que tendrá lugar a finales de este mes. "A partir de ahí se iniciará todo el proceso para el traslado de los estudios de Minas a Mieres. Ese es el primer paso", agregó. El siguiente sería el paso de este plan por el Consejo Social de la Universidad, en el que también recibiría luz verde. "Obviamente para el próximo curso no nos da tiempo, ya está todo organizado, así que la idea es que el traslado se produzca para el siguiente, 2023-2024", indicó Villaverde, que también matizó que todo esto deberá tener el visto bueno del Gobierno regional: "Ese es el plan siempre en el bien entendido de que el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias nos de luz verde para toda esa operación".

Villaverde también se refirió a la llegada de novedades para el próximo otoño. "Lo que tenemos previsto es poder anunciar algunas concreciones sobre lo que ya habíamos planteado en aquellas bases para la planificación estratégica de Mieres, como el HUB de recursos naturales y materias primas y alguna otra iniciativa", apuntó, para agregar que "hemos aprovechado el regreso de Jorge Marquínez del Ministerio y lo hemos puesto a diseñar, junto con el nuevo director de la Politécnica de Mieres, Ángel Martín, y su equipo, los proyectos para el campus".

Respecto a otro de los proyectos que la Universidad de Oviedo plantea instalar en el campus de Mieres, el centro de supercomputación, el rector se mostró muy optimista tras la visita de Sergi Girona, director del centro nacional de supercomputación. "Estamos muy contentos porque la incorporación de la Universidad de Oviedo a la red española de Supercomputación va por muy buen camino, con lo cual va a ser muy beneficioso", dijo Villaverde. Y añadió: "No solo para el equipamiento, porque aquí –en Barredo– ubicaríamos un rack de supercomputación, que es de los mejores de Europa, sino que además potenciaría mucho nuestra capacidad de análisis y de supercomputación que tenemos ahora". El rector explicó que este proyecto será muy útil porque "ayudará a que nuestros grupos de investigación en este ámbito puedan captar inversiones y puedan integrarse en una red en la que al no estar no podíamos captar esos fondos ni trabajar en ese ámbito tan potente". "Hay optimismo", aseveró el responsable de la entidad académica, que advirtió de que la iniciativa no será inmediata: "Ya nos han dicho que es un proceso largo, mínimo dos o tres años, ya que no solo es firmar el acuerdo, sino que hay que traer las máquinas, montarlas y coordinarnos con Hunosa sobre el proyecto de laboratorios subterráneos".

Casi 150 doctorandos acreditan el valor de la investigación

El rector de la Universidad de Oviedo participó ayer en la inauguración de las XI Jornadas Doctorales del campus, junto al alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, el director de la Politécnica, Ángel Martín, la directora general de Universidades, Cristina González, y el vicerrector de Gestión Académica, José Miguel Arias.

Villaverde indicó que estas jornadas suponen «una iniciativa fantástica que nos permite hacer visible todo el trabajo y toda la ilusión de nuestros doctorandos». «Ahora mismo tenemos 1.700 estudiantes de doctorado, una cifra estupenda para el tamaño de la Universidad de Oviedo. Este año hemos leído 222 tesis doctorales, y aquí hoy hay 147 chicos y chicas que están preparando su tesis, de los cuales la mayoría se incorporarán a la Universidad como profesores, son nuestra cantera», apuntó el Rector. Agregó que «es muy bonito e ilusionante ver lo motivados que están, las ganas que tienen de hacer cosas, esa frescura, que al final es lo que nos da sentido a la universidad».

Villaverde ha brindado a los jóvenes investigadores el apoyo de la institución y les ha indicado que para ello la Universidad se ha dotado del primer Plan Plurianual de Investigación y Recursos Humanos 2022-2023 que tiene por objetivo, entre otras cuestiones, no solo retener el talento que nace en la institución sino también captar el talento de fuera: «La investigación es cuestión de tiempo y de recursos y nuestro objetivo es apostar por la calidad más que por la cantidad. Queremos hacer la mejor investigación y, para eso, necesitamos contar con los mejores».

Los doctorandos presentan 57 pósteres y realizan 43 micropresentaciones correspondientes a Arte y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura.