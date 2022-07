Los valles mineros estallan en fiestas

El verano ha estallado en las comarcas mineras. Y es que tanto en el valle del Nalón como en el del Caudal, los eventos festivos están especialmente bulliciosos este fin de semana. Y si en el argot del comercial, la gente busca las BBB (Bueno, Bonito y Barato), en las Cuencas pueden encontrar las CCC (Cordero, Cerveza y Charangas). Sotrondio, Tolivia y el Monte de La Teyerona están siendo los protagonistas de estos días.

La música, y en concreto el arte de las charangas, fue protagonista en la capital de San Martín del Rey Aurelio. Allí, arrancó ayer la séptima edición del Concurso Nacional de Charangas. Una competición que, según afirma la propia organización, "nace con la ilusión de mostrar a Asturias la evolución de la música y el estilo de las tradicionales charangas".

El evento arrancaba a las once de la mañana con un pasacalles, momento en el que las agrupaciones recorrieron el centro de Sotrondio a ritmo de animada música y un poco de baile. Posteriormente, se pudo disfrutar de la presentación de las agrupaciones, con las actuaciones brindadas por los cinco grupos. No dejaron indiferente a nadie.

Los cinco grupos participantes y procedentes de distintas comunidades autónomas se batieron en duelo, llenando la plaza del Ayuntamiento con ritmo e ilusión por poder celebrar un año más "las ansiadas charangas de Sotrondio".

La finalidad de este concurso no era tanto la obtención del gran premio final, valorado en 6.000 euros. De hecho, las agrupaciones concursantes afirmaban que "el premio no tiene importancia, lo importante es venir, pasarlo bien y aprender del resto de compañeros".

Los participantes no fueron los únicos en animar la fiesta. Ya que, antes de dar comienzo a la programación, muchos eran los sotrondinos que no dudaron en coger sitio alrededor de la plaza del ayuntamiento. Todo ello para "disfrutar de algo diferente" o por "coger buen sitiu pa’ no perdeme nada".

A unos kilómetros de distancia, la música, que también hubo, dejaba el protagonismo a la cerveza. Y es que la localidad lavianesa de Tolivia acogía la novena edición de su festival de la cerveza artesana. Un certamen en el que incluso participó el presidente del Principado, Adrián Barbón, que siempre lleva por bandera sus raíces lavianesas. No falló, y estuvo junto al alcalde, Julio García y los cientos de personas que acudieron a este "Tolivia Fest".

Y es que los atractivos eran notables: 22 puestos de cerveza artesana que llegaron de varios puntos del país, un entorno rural envidiable y buena comida. Y por si fuera poco, las animación del grupo "Cuatrolan", durante la mañana, y los conciertos nocturnos de "Blister" y "Trujas". Todo un éxito en el que Asociación Cultural "El Cascayu", organizadora del "Tolivia Fest", es capaz de involucrar a todo el pueblo.

Por último, no quiso ser menos en este fin de semana la comarca del Caudal, y uno de los puntos calientes, y nunca mejor dicho, fue el monte de La Teyerona, en Mieres. La fiesta comenzó temprano y a las diez y media de la mañana llegaban los primeros romeros. El baile tradicional de la mano de Ruxidera amenizó la mañana, mientras se sucedían las partidas de bolos durante toda la jornada. Pero la gran protagonista fue la gastronomía, con el corderu a la estaca, que se completó con bonito a la plancha y en rollo, y con platos más campestres como la tortilla de patata o las empanadas. Por la tarde, una carrera de cintas a caballo y una verbena amenizada desde las ocho por "Dany y su acordeón" pusieron colofón al día.