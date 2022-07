Don Manuel da la paz en Cenera

Si hay algo que tenga importancia en la religión son los símbolos. Y precisamente esa fórmula, la simbólica, fue la que eligieron los vecinos del valle de Cuna y Cenera para homenajear a su párroco, Manuel Roces, que se jubila tras 57 años oficiando en todas las parroquias del valle. Y ayer, en el marco de las fiestas de San Cristóbal de Cenera, todas las parroquias, desde Insierto a Cuna, pasando por Canga, Villar o Gallegos, quisieron estar presentes para mostrar su cariño a don Manuel. Fue al tiempo una muestra de unidad vecinal pocas veces vista en un valle en el que las tiranteces se hecho notar con frecuencia.

Manuel Roces ha pasado más de medio siglo no solo ofreciendo eucaristías, sino también compartiendo experiencias de vida con los vecinos. Entre ellas, el robo de los Mártires San Cosme y San Damián, del que han pasado 25 años. Aunque el religioso no es muy amigo de reconocimientos, y sus feligreses los sabían, todas las parroquias del valle quisieron estar presentes en la misa de San Cristóbal.

Presidentes o directivos de todos los colectivos vecinales del valle acudieron a portar las imágenes durante la procesión de la fiesta local. "Es un gesto que dice mucho: vamos todos a una, y no hay división ni peleas entre los pueblos, aunque como es lógico, cada uno defiende lo suyo", apuntaba Pepín Álvarez, presidente de la asociación "Por un Cenera mejor" e ideólogo de este homenaje. "Todos hemos estado de acuerdo en que teníamos que hacer algo a don Manuel, y como sabemos que él no quería ningún acto, que mejor manera de homenajearle que mostrándole la unidad de todo el valle, en el que ha pasado los últimos 57 años", indicaba Álvarez.

Cuando el párroco llegaba, sobrepasado el mediodía, a la iglesia de Cenera, no pudo esconder su extrañeza de ver a todos los vecinos juntos. Nadie dijo nada. Ni una sola palabra. Pero don Manuel había captado el mensaje. "Son ya 57 años aquí, y oficialmente podía haberme jubilado el 30 de junio, pero sí, la verdad es que ya me he ganado un descanso", apuntaba, sin querer hacer más referencias al hecho de que afronta las últimas misas de su carrera.

Hoy, en Cenera, será el día del bollu, aunque en el área recreativa habrá menos gente de la habitual y no sonará la música. Y es que en Cenera hay una alta incidencia de covid, lo que genera una alta preocupación. "Estamos preocupados, hay gente muy mayor y tenemos que cuidarlos", afirmaba Pepín Álvarez. Pero aunque sean menos a comer el bollu, estarán bien avenidos. Como ayer demostraron con cariño hacia su párroco Manuel Roces.