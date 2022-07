La Pereda, un proyecto que no cuadra

No sería ninguna locura afirmar sin reparos que estamos sumidos y sumidas en una crisis energética grave. Tampoco sería descabellado afirmar que hace ya más de dos décadas, especialistas de todo el mundo anunciaron que esto iba a pasar. Es decir, que ante el anuncio de una crisis energética sin precedentes, los gobiernos decidieron optar por el "tira que libras", estrategia ésta muy adecuada si de lo que se trata es de seguir avanzando hacia el desastre. Pero las profecías, todas ellas, parece que acaban cumpliéndose, y lo inevitable se nos instala justo en frente de la puerta de casa preguntándonos a la cara, ¿y ahora cómo resolvemos esto?. Pues volvamos a la casilla de salida, optemos de nuevo por el "tira que libras".

En Asturies por desgracia, tenemos múltiples ejemplos de esto. Ninguna previsión, ausencia total de planificación, incapacidad manifiesta de cribar lo que es importante de lo que es urgente, y como resultado, amanecemos con propuestas poco serias y nada rigurosas, que en ausencia de la transparencia que debería de regir cualquier acción política, se imponen a la ciudadanía, a la que se pide que permanezca callada y sumisa. Pues va a ser que no. La otrora térmica de la Pereda tiene encomendada una función de la que se sabe más bien poco o nada. Los poderes públicos aseguran que de quemar basuras, nada de nada, sin embargo la ciudadanía, que resulta que sabe sumar, echa sus cálculos y no le salen, si de lo que se trata es de producir energía en esta carrera hacia no se sabe dónde, parece que los planes del gobierno asturiano, no pueden garantizar tal producción, porque no hay combustible sólido recuperado ( se supone que estas siglas indican que lo que se va a quemar no es tóxico para la vida planetaria, pero no es otra cosa que basura) suficiente en el territorio asturiano como para cumplir los objetivos iniciales establecidos. La cosa suena mal, rechina, no es creíble y genera más dudas que cualquier otra cosa. Ante estas dudas, lo que se traslada a la gente, a la que no se le considera interlocutora válida, es que hay un plan B. Quemaremos biomasa de bosques sostenibles. Parece ya de mano, que conjugar "quema" y "bosques sostenibles" puede resultar jocoso. Pero vale, escuchemos los argumentos y luego pensemos. Se utilizarán arboles de plantaciones en un radio de 200 km a la redonda, y resulta que al volver al mapa, vemos que esa circunferencia territorial interfiere de manera inequívoca, en la masa arborífera que ya están utilizando otras dos instalaciones de generación de energía en funcionamiento y que se encuentran en Castilla y León y Galicia, es decir, en territorios vecinos con los que compartimos intereses varios. Las cuentas no vuelven a salir, y la sospecha cobra fortaleza y se hace más legítima. ¿Realmente la Pereda va a producir energía a partir de la quema de CSR y de biomasa? Pues si nos ceñimos a los datos objetivos parece que no, no hay suficientes recursos "quemables" que acrediten la producción de energía necesaria, no hay una modernización efectiva de los medios de producción que permitan realizar los planes que se están promulgando, pero si hay una sólida duda razonable sobe lo que parece que puede pasar. La Pereda puede convertirse sin duda, en un espacio de tiempo no muy lejano, en una incineradora de basura, para más señas, la incineradora que el ejecutivo asturiano siempre soñó, pero qué gracias a las presiones vecinales, tiene que travestir como un proyecto sostenible e inocuo. Nada de lo que se queme es inocuo. Las dioxinas que se producen en la combustión van directamente al aire, ese que por desgracia necesitamos para vivir, impregnan las casas, los pastizales del que se alimentan los animales, las aguas, los pulmones, la piel…no lo dice quienes escriben este artículo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, y parece razonable, que si las máximas autoridades sanitarias mundiales alertan de los peligros, procede ser humildes y al menos tener en cuenta las advertencias.

No estamos para abrazar el negacionismo ilógico y burdo de la ultraderecha, estamos para repensar la Asturies que queremos, para mirar de frente a la ciudadanía y para al menos, reivindicar transparencia y diálogo. Es importante y urgente.