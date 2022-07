Hay frases que se caen a las primeras de cambio, que quedan pronto sepultadas en el fondo oscuro de la memoria, mientras que, por el contrario, hay otras que son capaces de soportar nieves y aguaceros, terremotos y tsunamis de todo tipo y que se van renovando en el armario de cada cual a medida que pasan los años.

Una de estas referencias pétreas es sin duda la que se le atribuye a Winston Chuchill: "El que no es de izquierda a los veinte años no tiene corazón, el que a los 40 sigue siendo de izquierda no tiene cerebro". Esta cita interesada es seguida al pie de la letra por muchos de aquellos antiguos combatientes zurdos, reconfortados con un estribillo que les sirve de lenitivo para perdonarse sus pecadillos de juventud. Hemos evolucionado, se repiten sonriendo con alborozo, no como otros que continúan empeñados en desplegar banderas rebeldes sin darse cuenta de que el viento de la Historia ya ha arrumbado las mejores utopías.

De esas rendiciones incondicionales a preparar una cumbre de la OTAN en Madrid, todo incluido, no hay más que un paso. De modo que este gobierno se puso a la obra y en un santiamén organizó una fiesta magna para agasajar a una organización a la que no hace mucho criticaban desde el PSOE y sus organizaciones afines: Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, Juventudes Socialistas, UGT…, defensoras del pacifismo. Pero ya se sabe que la muda de los tiempos elimina los malos recuerdos, y si no que se lo preguntan al ex primer ministro del Reino Unido, experto donde los haya en cuestiones del corazón.

En alguna ocasión he repetido que el mundo es una sucesión de estampas repetidas, así que no cuesta mucho esfuerzo, cuando nos referimos a tipologías parecidas, poner en relación los intereses de la industria cinematográfica estadounidense con los de la industria armamentística de la OTAN que, a fin de cuentas, no es más que la prolongación del sueño americano de conquistar todos los territorios a su alcance.

A estas alturas de la película, y aunque desde muchos medios de comunicación se insista en ello, resulta difícil, a poco que arruguemos un tanto la frente, pensar en que la cinta de Sergio Leone, "El bueno, el feo y el malo", reparta con exactitud los papeles protagonistas del conflicto que sucede en Ucrania. De una parte, este gobierno, el bueno, no parece muy dado, precisamente, a expresar pulsiones amables, humanas y caritativas, visto su empeño en enviar armas al conflicto y, de paso, aprovechar este para incrementar el presupuesto militar.

De otra, el feo (la OTAN), a la que se le perdonan sus imperfecciones, dado que los años han hecho madurar a muchos componentes del ejecutivo (ya a se sabe: "Quien a los cuarenta…". y otras cantinelas parecidas), sigue mostrando un rostro no solo poco agraciado sino también repleto de cicatrices preocupantes: entre otras, su apoyo a Salazar, a los golpistas griegos o su complacencia con el régimen franquista cuando dijo que el 23F era un asunto interno español (nada que ver con la invasión de Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, Siria, Somalia… que, por lo visto, cuando les interesó, ya habían dejado de ser asuntos internos).

Finalizando con un símil cinematográfico, opino que "Un puñado de dólares" sería el largometraje que representa con fidelidad la incuria de estos tiempos. Dos familias enfrentadas en una lucha violenta por el control de un pueblo. La OTAN y Putin, a cada cual más malo, dispuestas a no dejar títere con cabeza en el salón.