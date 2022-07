La amenaza de otro invierno con goteras ya inquieta en el refugio de Brañagallones

La reparación integral del tejado en el refugio de montaña de Brañagallones sigue a la espera de que el Gobierno del Principado adjudique los trabajos. Por ello, sus gestores piden más agilidad para que estos puedan realizarse durante los meses de verano y evitar que se dé la situación ocurrida el pasado año, cuando las instalaciones tuvieron que cerrar durante más de tres meses. El guarda de la instalación, José Manuel Prado, explicó que "han venido varias empresas a mirar el refugio, pero de momento no sabemos cuándo empezarán las obras, espero que no se retrase demasiado".

Y es que eso es lo que ocurrió el año pasado cuando los trabajos se adjudicaron por primera vez. La obra arrancó en noviembre, pero la llegada de un temporal hizo imposible continuarlos. Al dejarse las obras a medias, se produjeron filtraciones en el interior del refugio. "Estaba la escalera llena de cubos porque el agua arrollaba", aseguraba una de las personas que había subido hasta el refugio. La situación acabó haciéndose insostenible y, finalmente, las instalaciones echaron el cierre durante algo más de tres meses.

No fue hasta la pasada Semana Santa cuando el refugio volvió a abrir sus puertas, tras realizar una reparación provisional de la reforma. Sin embargo, fue necesario volver a licitar los trabajos porque la empresa adjudicataria no había cumplido con los plazos marcados en el procedimiento. Aún así, había esperanza de que los trabajos se pudieran acometer durante estos meses de verano, pero de momento esto no está ocurriendo.

Mientras tanto, el refugio se mantiene abierto y con un buen número de visitantes. "Tenemos muchas reservas y grupos grandes para estos días", había asegurado Prado.

No se sabe si, en el caso de reiniciarse la obra, interferirá con la normal actividad en el refugio. De todos modos, es un mal menor ya que son unas obras que hay que hacer para evitar que el inmueble vaya a peor y haga imposible el desarrollo de su actividad.

El objetivo de las obras es una reparación integral del sistema de tejado, impermeabilización y estructura soporte (rastreles) incluidos, así como ventilaciones, chimeneas y ventanas oscilobatientes tipo "velux" en mal estado, tal y como había señalado la propia consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo, Berta Piñán.

Ejecución

Las obras tenían un plazo de ejecución de dos meses –que finalmente se incumplió– e incluían la utilización de paneles de chapa galvanizada, que tendrán que ser trasladados hasta el refugio en helicóptero, dadas sus dimensiones.

La obra de reparación del refugio de montaña de Brañagallones hará posible acabar con los problemas de humedades y goteras que sufre el inmueble. También servirá para mejorar la climatización, mediante la utilización de materiales aislantes.