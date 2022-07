Mieres refresca el verano infantil

Aunque el curso escolar haya finalizado, el patio de los colegios Liceo y Aniceto Sela sigue siendo un lugar de encuentro para los niños de Mieres. Y es que hasta 120 chavales de entre 3 y 12 años se dan cita cada día en el programa de campamentos urbanos organizado por el Ayuntamiento, y que en apenas minutos agotó todas sus plazas para los tres turnos disponibles. Pintura, juegos, deporte y salidas a la piscina o al nuevo parque de La Mayacina son algunas de las actividades que se desarrollarán durante lo que queda de verano.

Además de las actividades en el centro escolar, los chavales también realizan salidas. El viernes, cuando se cumplía una semana de campamento, los pequeños hicieron la primera. Los más "mayores", desde los seis años, fueron a la piscina de Vega de Arriba y, aunque se llevaron un pequeño chasco porque el vaso exterior para los niños no estaba preparado, eso no hizo que no se divirtieran en una mañana de agua y juegos sobre el césped. Allí, las monitoras estaban pendientes en todo momento de cualquier necesidad de los niños. "La verdad es que se portan muy bien y se lo pasan genial", explica Carla Solís, una de las responsables del campamento, que está gestionando la empresa "Vita Events".

Mientras, a unos cientos de metros, los más pequeños, de entre tres y cinco años –correspondiente al ciclo escolar de Infantil–, correteaban por el nuevo parque de La Mayacina. Bajadas por el tobogán, ascensos en la zona de escalada y travesías en la parte del puente eran algunos de los juegos que estaban usando los niños y niñas poco antes de irse a comer el aperitivo para reponer fuerzas.

Carla Solís explica el funcionamiento rutinario de las colonias urbana. "Tenemos 120 niños, y se han cubierto las plazas de la segunda quincena de julio y la primera de agosto", subraya la joven. Cuando los pequeños llegan al campamento, cada una de las ocho monitoras –con otras cuatro chicas que están de prácticas de apoyo– se hacen cargo de un grupo de niños, que están divididos por edades. "Al llegar todos hacemos una actividad conjunta, y luego ya los grupos pasan a jugar y a hacer actividades por estaciones", apunta Solís. Eso sí, la premisa es que ningún niño juegue a algo a lo que no le apetece. "No obligamos a nadie, y si por ejemplo alguien no quiere pintar, pues hace otra de las actividades que se estén haciendo", señala. Lo importante es que los niños disfruten.

Y a juzgar por sus caras, lo están haciendo. Las sonrisas se dibujan en los rostros de los niños, y las carcajadas conforman la banda sonora de este campamento urbano de Mieres. La prueba de que el programa funciona es que algún niño de los que se había apuntado solo para una quincena, ahora quiere acudir alguna más.

Y hoy, precisamente, tendrán una nueva actividad "especial". Una fiesta del agua con globos, pistolas y juegos, que sin duda harán las delicias de los niños y ayudarán a combatir el calor. Aunque sin playa, Mieres también es para el verano.