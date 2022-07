El Principado tuvo que devolver 50 millones de fondos mineros, afirma el PP

El Partido Popular (PP) aseguró ayer, en Langreo, que el Principado ha tenido que devolver al Estado "un mínimo de 50 millones de euros de fondos mineros entre 2015 y 2020 por la falta de diligencia y de ejecución del Gobierno regional". Así lo aseguró el diputado y secretario general de la formación en Asturias, Álvaro Queipo, que añadió que uno de los proyectos afectados es el soterramiento de las vías de Feve en Langreo. Para este iniciativa, explicó, "se habían previsto 50 millones de euros para comenzar la obra pero por la mala praxis se han devuelto 19 millones, de los que cerca de siete corresponden a intereses de demora".

Sin embargo, subrayó el parlamentario del PP, "el PSOE lleva desde 2013 afirmando que ha ganado una sentencia que garantiza el cobro de más de 350 millones de euros, lo que es falso". "De esas reclamaciones que ha hecho por vía contencioso administrativa el Principado ha perdido casi todas y tenemos constancia de que hay al menos otros 18 recursos de casación que probablemente pierdan también", añadió. Queipo aludió a que existió "ocultación" por parte del PSOE sobre este asunto. Para que se aclare la gestión de los fondos y las devoluciones realizadas de cuantías de "proyectos del primer y segundo plan de la minería" el PP pedirá la comparecencia en la Junta General del consejero de Industria, Enrique Fernández.

También mostró su preocupación respecto a los proyectos del último plan ya que, dijo, "más de la mitad no se han iniciado y se corre el riesgo de terminar como los anteriores". Respecto al firmado en 2018, Queipo demandó al presidente del Principado, Adrián Barbón, que sea "tan beligerante" como cuando presidía Acom (Asociación de Comarcas Mineras) y gobernaba Mariano Rajoy. El secretario general del PP de Asturias mantuvo ayer una reunión en la sede de la formación en La Felguera con representantes de la Plataforma por el Soterramiento de las Vías de Feve en Langreo. También asistieron el presidente del PP de Langreo, Rafael Alonso, y la portavoz municipal, María Antonia García. En el encuentro Queipo planteó que dirigirá varias iniciativas dirigidas al Ejecutivo autonómico reclamando información.

Una de ellas se centrará en el corte de la línea de Feve entre El Berrón y Laviana durante seis meses y medio para la renovación integral de la vía. El PP preguntará por las razones de la interrupción total de la circulación ferroviaria, que desde la localidad sierense hasta Gijón será solo de doce horas diarias. Además, el diputado del PP indicó que "sobre el soterramiento no hay nada que celebrar ya que vivimos instalados en el retraso permanente". Por eso, pidió celeridad y que el Adif concrete una fecha para reanudar las obras, tal y como exigió la Junta General.

También demandará al Gobierno regional que explique "la razón por la que el proyecto que elaboró para urbanizar el suelo liberado por la obra no responde a las peticiones trasladadas por el Ayuntamiento". La portavoz municipal del PP, María Antonia García, hizo hincapié en que "no se cumple ninguna de las demandas" y anunció que su formación pedirá "responsabilidades por la ocultación del informe técnico municipal". La edil comentó que "casi tres meses después de la visita de la ministra de Transportes no se movió una piedra del soterramiento" y advirtió sobre los efectos que puede tener el corte de la línea de Feve, que "puede acabar de rematarla".

David García, portavoz de la Plataforma por el Soterramiento de la línea de Feve en Langreo, aseguró que dada la situación "no queda otra que reivindicar en la calle el futuro de la línea". "La urbanización no tiene nada que ver con aquello que consensuamos", indicó. La plataforma estuvo representada también en la reunión por Xuacu de Hoyos.