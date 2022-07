Sotrondio disfruta con ardor de su jira

Las fiestas de San Martín de Tours de Sotrondio siempre dejan para el final un postre que garantiza el mejor sabor de boca. La tradicional jira se celebró ayer en el "prau" de la feria de ganado. "Tras las fiestas siempre acabas algo chamuscáu, pero este año es literal", apuntaba al mediodía Miguel Pérez mientras apuraba un culín de sidra folclóricamente ataviado con un amplio sombrero de paja y una camiseta sin mangas. Y es que en la celebración de ayer la sombra se cotizó por encima incluso de la mejor empanada.

Las recién culminadas fiestas no han dejado indiferente a nadie, con sus charangas, sus verbenas y sus numerosas actividades infantiles. La cita culminante fue ayer a las cinco y media de la tarde. Los sotrondinos pusieron el broche final a sus patronales celebrando la tan esperada y tradicional jira. Un "prau" que no solo es sinónimo de tradición y mucha diversión, ya que ayer añadió un toque especial de emoción por retomar la ansiada romería, que no se había podido celebrar los dos últimos años a causa del covid-19.

Algunos afirmaban sentirse muy "emocionados" por retomar las fiestas con "todas sus cosas". Otros, como es el caso de la joven Paula Castañeda, vivían con ilusión estos días que para ella siempre han significado "un poco de tradición, amigos y buenas fiestas. Sin embargo, el calor que caldea estos días el verano también ha repercutido en los sotrondinos que, acostumbrados a celebrar una jira "con un poco de frío e incluso bajo la lluvia", afirmaban ayer sentirse "agobiados" con "este calor asfixiante".

La caprichosa meteorología no impidió que los romeros disfrutasen "a tope" de su ansiada jira e incluso "mojáronse más de la cuenta".

La guinda la puso el cañón de espuma que refrescó la tarde. Los más jóvenes, como es el caso de Raúl García, afirmaron sentirse "agotados" ante tanta intensidad de fiestas. Ya por la noche, los fuegos artificiales iluminaron el cielo de Sotrondio.