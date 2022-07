Un monitor de senderismo halla en San Isidro una granada cargada de la Guerra Civil

Los Tedax (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos) de la Guardia Civil han destruido en el municipio leonés de Puebla de Lillo una granada de mano encontrada por un monitor de tiempo libre mientras realizaba una ruta de senderismo en las inmediaciones de la estación invernal de San Isidro.

Los especialistas en desactivación de explosivos se trasladaron el pasado 10 de julio al lugar del hallazgo, y una vez localizado el artefacto y tras observar su mal estado de conservación debido al paso del tiempo, procedieron "a su destrucción adoptando las oportunas medidas de seguridad en una mina cercana".

El artefacto fue identificado como una granada de mano defensiva de las conocidas como "de mecha asturiana", modelo utilizado profusamente en la zona norte de la provincia de León durante la Guerra Civil. La granada se encontraba cargada.

La Guardia Civil aconseja que, ante el hallazgo de este tipo de artefactos explosivos, "nunca se toquen ni se manipulen debido al peligro que conlleva una posible activación fortuita, por lo que se aconseja su señalización y pasar aviso de forma inmediata llamando al teléfono de emergencias de la Guardia Civil 062".

Grandes y pequeños

En los montes de las Cuencas no sólo se encuentran con frecuencia proyectiles relativamente pequeños. Es frecuente el hallazgo de armamento de tanques. Han aparecido proyectiles de más de 50 kilogramos de peso y con carga. Grandes o más pequeños, se trata de una presencia que debería generar de inmediato inquietud. Los especialistas consultados por este diario explicaron que estos proyectiles no explotan, pero sí detonan. Una puntualización técnica que, a efectos prácticos, no establece demasiadas diferencias.