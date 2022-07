La inflación golpea a los fondos mineros, con las primeras licitaciones desiertas

La inflacionista tormenta perfecta que abate a las empresas de construcción ha puesto en peligro la ejecución de obras públicas justo cuando 250 millones de euros de fondos mineros del plan del carbón 2013-2018 están en periodo de licitación. El riesgo de no poder adjudicar contratos lastrados por un presupuesto que se ha visto notablemente incrementado por los precios de las materias primas se está materializando en una realidad tangible. El hasta ahora latente temor a que las obras en adjudicación queden desiertas es ya una realidad. La ampliación de la Ciudad del Tenis, en Mieres, se ha quedado sin ofertas. Ninguna empresa se ve capaz de ejecutar los trabajos por los 450.000 euros estipulados en la licitación.

Los técnicos del Ayuntamiento de Mieres estiman que el proyecto deportivo cuya licitación ha quedado desierta ha podido quedar desfasado presupuestriamente en entre un 20 y un 30 por ciento sobre el cálculo inicial hecho ya hace más de dos años. Las empresas de construcción consultadas por este diario consideran el cálculo municipal, incluso, demasiado conservador. Sitúan los desfases en torno al 40 por ciento. "Con un quince o un veinte por ciento de sobrecoste aún puede entrar alguna empresa que trabaje por volumen, pero a partir del treinta por ciento es un suicidio empresarial y el cuarenta resulta impensable".

En este grave contexto, el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, ya ha trasladado a la Asociación Comarcas Mineras (ACOM-España) la necesidad de abrir una negociación con las administraciones central y autonómica para revisar los presupuestos de los proyectos. Cabe recordar que las actuaciones con fondos mineros están financiadas en un 75 por ciento por el Estado, asumiendo el 25 por ciento restante el Principado.

La negociación

El vicealcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, destacó ayer que para los ayuntamientos es inviable asumir los sobrecostes de los proyectos en caso de que, como ha sucedido con la Ciudad del Tenis, las licitaciones queden desiertas. "En nuestro caso tenemos proyectos por unos ocho millones de euros y la incertidumbre que genera esta situación es enorme, por lo que se hace necesario articular una solución coordinada por todas las administraciones", señaló el número dos de Aníbal Vázquez.

De momento, los vecinos de Mieres deberán, en el mejor de los casos, esperar para disfrutar de las primeras pistas de tenis de tierra batida de las Cuencas. El Ayuntamiento licitó los trabajos a principios de junio con un presupuesto de 454.473 euros. Ninguna empresa se ha visto capaz de abordar las obras por este precio. "Para no perder dinero seguramente sería necesario ampliar la dotación en cien mil euros", apuntaron las responsables de las empresas consultadas, subrayando no obstante que la cifra no deja de ser una estimación valorativa.

Con el proyecto de fondos mineros que ahora está en el aire, la Ciudad del Tenis de La Riquela aspira a ser el segundo equipamiento público de la región, tras el Parque del Oeste de Oviedo, en contar con pistas de tierra batida. El equipamiento turonés daría de esta forma un importante salto en la calidad de sus instalaciones, que actualmente albergan un pabellón cubierto con dos pistas duras, una pista exterior también de "greenset" y un gimnasio.

En el caso concreto del Ayuntamiento de Mieres, la espera por los fondos mineros arrancó oficialmente en mayo del año pasado, cuando el Pleno aprobó por unanimidad el listado de proyectos encuadrados en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018. Este acuerdo autorizó al Alcalde a la firma de los correspondientes convenios y de la documentación necesaria para empezar la tramitación de estas actuaciones. En concreto, los proyectos a desarrollar cuentan con una inversión prevista de algo más de 8,6 millones de euros. El más costoso es la prolongación de la red de geotermia. Englobará a las calles Valeriano Miranda y Numa Guilhou. El presupuesto es de 2.410.000 euros.