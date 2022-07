Un allerano denuncia que aguarda meses por el desbroce de una caleya

Meses de espera por un desbroce de 20 metros. Esa es la situación que denuncia un septuagenario allerano que viene padeciendo sin que el gobierno local de Aller le haya hecho caso. El hombre, con movilidad reducida a causa de un ictus, se siente impotente ante la situación actual.

El camino en cuestión separa el Puente de Cutrifera con el barrio de La Pinga, donde se ubica la vivienda del hombre, de 72 años. El estrecho camino está comido por la maleza, lo que genera un riesgo de resbalones, especialmente en los días lluviosos. Tanto es así, que incluso el panadero ya le ha dicho que o se desbroza el camino, o habrá jornadas que no reciba el pan porque se vuelve intransitable.

El hombre denuncia que ya ha puesto el caso en conocimiento del Ayuntamiento: a través de escritos, llamadas telefónicas e incluso presentando fotografías de como está la zona. Sin embargo, asegura que no ha habido ninguna contestación por parte del equipo gobierno local. Este hombre, muy conocido en la zona, se muestra apesadumbrado por la situación que se ha dado. Dice no entender como después de haber notificado la situación en reiteradas ocasiones, el Ayuntamiento no envía personal municipal para limpiar el camino y poner solución al problema de una vez por todas: "No les llevaría más de media hora", lamenta.