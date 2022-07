"La mujer que denuncia lleva de media 10 años sufriendo violencia, llega justa de fuerzas"

Marina García Lada es la presidenta de la Asociación contra la Violencia de Género "Maeve", fundada en Langreo en el año 2000. Recientemente ha sido premiada por la Fundación "Marino Gutiérrez" por su "encomiable labor pionera" en la lucha contra la violencia machista.

–¿En qué consiste "Maeve"?

-Es una causa, un sentimiento y un compromiso de sumar en la lucha contra la violencia de género. Lo hacemos en distintas facetas. Por un lado, nos preocupó desde el principio la escasa sensibilización y concienciación de la sociedad, escuchando frases como "algo habrá hecho", que por fortuna cada vez se oyen menos. Solo el 2% de la sociedad española considera esta violencia un verdadero problema, según el CIS, pese a que hay una alta intolerancia contra ella. Durante diez años consecutivos unas jornadas técnicas, tratamos de crear opinión colaborando con medios de comunicación. Por otro lado, uno de nuestros objetivos era la información, el asesoramiento, la difusión de los recursos existentes porque apreciábamos que no eran tan conocidos como pareciera. En algunos municipios hemos tenido que hacer nosotras un díptico para difundir los recursos que existían.

–¿Cuál es el principal objetivo de la asociación?

–El principal objetivo es prestar el servicio del teléfono 24 horas los 365 días del año. Estamos viendo los resultados. Aquí viene la mujer o viene una amiga o un familiar preocupados por un problema en el entorno de violencia que no saben cómo afrontar, porque la mujer no se encuentra en condiciones de prestar esa colaboración y todavía asumir la realidad de lo que le está pasando. Ves a corto plazo que has prestado un servicio, un asesoramiento, que la persona se va a casa con unas pautas, primero para identificar la violencia y segundo para enfrentarse al problema. Es un papel dificilísimo ser testigo. Ha estado funcionando 22 años.

–¿Es complicado dar el paso adelante para denunciar?

–Si una mujer está hoy a las cinco de la tarde dispuesta a dar el paso, es importante estar disponible, porque al día siguiente puedo haber cambiado la situación totalmente. Puede seguir conviviendo con él, puede haber vuelto y pedirle perdón, haberle dicho que jamás volverá a ocurrir... mil y un mitos y falsas creencias. Estas cosas ocurren porque el maltratador considera a su pareja un ser de segunda categoría. Esa es la cuestión. Hay personas paradas y no maltratan, personas que se drogan y no maltratan, personas que beben y no maltratan. Es decir, si ha podido controlar impulsos todo ese tiempo, por qué no puede controlarlos cuando llega a su casa y siempre con la misma persona. Da que pensar, no sé porqué la gente tiene tan claro que es porque ha bebido. Muchas veces lo utilizan para desinhibir, para tener un atenuante por si la cosa llega al juzgado.

–¿Cómo ve la situación de violencia de género en Langreo?

–Este problema es tan complejo, tiene tantas aristas que es difícil acotar para una zona concreta o para incluso una gran ciudad. Es difícil de atajar porque está implicada ahí mucha materia sensible, sentimientos de dependencia, culpa, responsabilidad. Langreo ha sido pionera en la creación de la unidad de violencia de género en la Policía Local, ha sido también pionera en Asturias en asistencia psicológica.

–¿Qué tuvo que ver "Maeve" con la puesta en marcha de esta unidad de apoyo?

–En el momento que se forma la unidad policial, una compañera nuestra trabaja en la Policía Local. Para la instauración de la asistencia psicológica también se nos llamó, se preguntó, la opción eran distintos servicios y se optó por ese. Lo que si podemos decir es que pese a que sigan faltando medios en Langreo y todas partes, no son suficientes ni los medios materiales ni los personales y que la formación ha de ser continua también en todos los servicios municipales que tengan atención en servicios sociales, vivienda, que tengan relación con mujeres que tienen este problema, porque de verdad es información, no se identifican realidades, se juzgan, o se prejuzgan.

–¿Cómo apoyan a las víctimas de violencia de género?

–Es informada sobre los recursos existentes, las derivamos cuando el recurso lo permite, conseguimos la primera cita –depende de cómo veas a la mujer de decidida– porque a veces hacen falta muchos empujoncitos. Si puedes darlos, mejor, porque es muy importante el tema tiempo. Les decimos las opciones que tienen a nivel legal, qué pasa si denuncian, qué pasa si no denuncian, qué pasa en el aspecto civil, si está casada o tiene hijos, qué puede pasar si toma una decisión, qué puede encontrarse si toma otra. Está probado que la incertidumbre es un factor estresor, que se ha recalcado con el tema de la pandemia. Aquí desde luego, la incertidumbre es la peor compañera de viaje, teniendo en cuenta que una mujer cuando decide dar un paso, de media se estima que son diez años desde que ha sufrido la primera agresión verbal o física... llegan con las fuerzas justas, o sin ellas.

–¿Cuáles son las mayores barreras con las que se enfrentan?

–Se podría resumir en la falta de información sobre los recursos existentes debido al personal que trabaja en los servicios públicos implicados en un caso de violencia. Justicia, sanidad, policía... eso sí que es un obstáculo porque de esa actuación profesional va a depender en gran medida la resolución del caso, es decir, de que una mujer se sienta realmente amparada y acompañada en todo eso que está escuchando en las campañas publicitarias. En mi caso, yo trabajo en la justicia. Tengo que estar formada para hacerlo bien, no juzgarla, no hacerla sentir mal, no estar mirando que se acerca la hora de salir... Entonces esa falta de formación yo creo a veces es el principal obstáculo y el que más impotencia y frustración nos produce. Por ejemplo, las compañeras que ejercen la abogacía a menudo se quejan de la actuación en el ámbito de la sanidad. Normalmente no se cubre el protocolo con la debida rigurosidad y minuciosidad para que puedan utilizarlo ellas en un juicio. Aspectos que tienen que realmente mostrarse y quedar acreditados. Es mucho más difícil llegar a una justicia reparadora para la mujer cuando no se ha trabajado de manera profesional.

–¿Cuál es la opinión de "Maeve" acerca de la propuesta de ley intrafamiliar que plantea Vox y que se va a debatir en Castilla y León?

–Se trata de una cortina de humo. Cualquier persona que sufra hoy violencia en el ámbito familiar está amparada y protegida por nuestro ordenamiento jurídico. No es más que otro burdo intento de restar entidad a la violencia de género. Yo me hago una pregunta recurrente: ¿pero qué problema tiene esta gente con la violencia de género? ¿por qué les hace tanto daño la igualdad entre hombres y mujeres? Pensamos que todo es mejorable, evidentemente. No es que haya una realidad social desamparada, necesitada de respuesta porque esa respuesta existe en nuestro ordenamiento jurídico. Mucho más hoy que hace diez años y gracias a estas leyes. Gracias al dolor, a mujeres asesinadas, a familias destruidas, hoy cualquier persona que sufra esta violencia dentro del hogar puede ir a una comisaría y se le aplica una orden de protección y se le da respuesta al problema que plantea con una mayor cobertura que hace años cuando nadie pedía por entonces una ley de violencia intrafamiliar.

–¿Cómo se puede combatir la violencia de género entre personas jóvenes o menores de edad?

–Educación, educación y educación. La violencia machista es una violencia ideológica. Nace de la concepción que tiene un hombre de la mujer. Por tanto, una violencia ideológica solo puede contrarrestarse con esa educación que haya a desprogramar ese concepto de la mujer que tienen muchos hombres. Hay que desprogramar la concepción que el patriarcado tiene de la mujer, roles, estereotipos, leyendas urbanas... Una auténtica coeducación es aún la asignatura pendiente. Coeducar no es juntar niños y niñas, chicas y chicos en nuestras aulas. Es una educación en valores de igualdad, respeto que han de impregnar de manera transversal los contenidos y programas de estudios. Si queremos ver, a medio plazo, una mejoría en este gravísimo problema social, hay que ponerse manos a la obra.

–Las cifras son preocupantes...

–Los estudios realizados arrojan conclusiones desesperanzadoras. En segmentos de edad que oscilan entre los 15 y los 25 años, en torno al 13% de los jóvenes varones confiesa haber aislado a su pareja de amistades, controlado hasta el más mínimo detalle de su vida y haberla culpado de la violencia por él ejercida, no identificando como maltrato el controlar todo lo que hace o decirle que no vale nada. Por otro lado, en torno al 9% de las jóvenes entrevistadas, aseguran haber sido insultadas, amenazadas y haber sentido miedo de su pareja.

–¿Qué opina de la sumisión química como nuevo método de agresión sexual?

–Es tremendo. Cada vez se nos hace más imposible la vida en libertad a las mujeres. Corremos peligro de día, corremos peligro de noche, corremos peligro si bebemos, si no bebemos, si llevamos minifalda... ahora hasta con un simple pinchazo. Antes podías evitarlo diciendo "pues no me voy a un chiringo muy masificado" o "no dejo mi vaso". Estábamos viendo cada vez más real la sumisión química con respecto a la bebida pero ahora qué nos queda. Ni nos queda la calle, ni la casa, ni la noche, ni el día, ni el deporte... qué nos queda.