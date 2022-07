"Entre la inmigración y la comunidad nativa no cabe la amistad, mandan los prejuicios"

La asociación Intervalo lleva luchando 24 años por alcanzar una sociedad igualitaria en la que se compartan los mismos derechos. Benjamín Braga es el presidente de esa entidad dedicada a prestar ayuda a la inmigración. Ha recibido a este diario en su casa para explicar los retos del colectivo, ofreciendo una visión de la problemática social surgida a causa de la inmigración.

–¿En qué consiste Intervalo?

–Resumiendo, Intervalo es un lugar donde cualquier inmigrante será atendido. Intentaremos ayudarle, compartiremos espacio con él y reivindicaremos derechos.

–¿Cuál es el principal objetivo dentro del colectivo?

-La igualdad entre seres humanos. Los inmigrantes, por desgracia, siguen siendo ciudadanos de tercera y especialmente los irregulares. Por tanto, el objetivo final, que yo no creo que llegue a ver, sería que todos fuéramos iguales.

–Un punto evolutivo para Intervalo fue la llegada de polacos con motivo de la minería. ¿Aún contáis con su presencia dentro del colectivo?

–Sí, contamos con su presencia, pero no con necesidad de ayudar, sino para compartir cosas; por una fiesta, alguna actividad...Porque en principio la mayoría de gente que viene a Intervalo es por cuestiones económicas, casi con lo puesto. En el caso de los polacos –que hace 18 o 19 años que nos conocemos– ya somos más amigos que otra cosa. Incluso gente que los hijos ya se casaron.

–¿En qué momento se encuentra Intervalo?

–El covid-19 para nosotros fue una disyuntiva, como para mucha otra gente. Por ejemplo, los alimentos no perecederos nos los entregaban Cáritas y Cruz Roja. En el tema de los alquileres o de la luz solían estar subvencionados por parte del Ayuntamiento. Aquí estoy hablando de todo, de españoles e inmigrantes. Por parte de los inmigrantes, hay una cosa que me sorprendió mucho: que no podían, porque no tenían, comer alimentos frescos. No tenían la posibilidad de comer un yogurt o unas manzanas. De ahí que lo que hicimos, a parte de hacer una campaña potente, fue repartir vales para alimentos; podían comprar cualquier alimento, excepto bebidas alcohólicas. Yo creo que fue un buen trabajo.

–¿Qué tipo de ayudas ofrece Intervalo?

–Este mes terminamos, después de año y medio, de dar ayudas para pañales y leche para niños, ya que era otra cosa que también escasea. Preguntándoles a ellos qué necesitaban, te suelen decir primero trabajo y un poco de todo. Nosotros pensamos que igual tenemos que tirarnos por hacer entrega de productos de higiene; desde jabón, gel, compresas... cosas que pensamos que no deben tener. Eso como trabajo.

–Productos de primera necesidad...

– También es verdad, que la inmigración, como todo, va cambiando, va evolucionando, como evolucionamos todos.

–¿ Quíen financia las ayudas del colectivo?

–Tenemos tres fuentes de financiación. Una es el ayuntamiento o el Principado, otra entidades como La Caixa y finalmente gente que nos da donativos. Nosotros, teniendo para comer y para pagar la renta y el teléfono, lo demás ya no nos preocupa. Pienso que cualquier buen proyecto te lo van a subvencionar. Intervalo tiene una ventaja en Langreo y es que tras 24 años, pese a ser una asociación pequeña, somos creíbles.

–¿Qué tipo de proyectos hay dentro de Intervalo?

–Normalmente los proyectos que hay en Intervalo no los hay en esta zona. Lo primero que vimos nosotros que se necesitaba era enseñar español. En su día, negociamos con La Salle de Ciaño y ponían el maestro y el aula. Nosotros mandábamos a los alumnos y los recursos. Cuando cerró La Salle, pasamos a la escuela de adultos de Sotrondio, ya que en La Felguera no daban alfabetización. Si nosotros vemos que una necesidad está cubierta por alguien no nos complicamos la vida, intentamos hacer cosas diferentes para atraer a la gente.

–¿Cuál es el proyecto que mejor ha funcionado estos años?

–Lo que funciona muy bien desde hace bastantes años sigue siendo lo de "tertulias de color de mujer". Empezamos a hacer esas tertulias porque en aquella época las mujeres eran marroquíes y ecuatorianas. No salían de casa porque a sus maridos les costaba trabajo.

Realizamos las tertulias para que hablen, hagan manualidades o llevamos a personas para hablar sobre un tema específico. En la última etapa, antes del covid-19, teníamos "Libros, té y pastas solidarias". Por un lado, teníamos los libros y por otro, ofrecíamos un té senegalés y dábamos dos pastas venezolanas y pedíamos un euro. Nos hinchamos.

–¿Cómo ve la problemática de la inmigración actual?

–La inmigración va a ir a peor. Al final los inmigrantes que llegan a un país, como es el caso de España, por un lado son los más preparados, los más valientes e incluso los más formados. No suelen ser analfabetos ninguno, suelen tener nivel de estudios. Esa gente va a ocupar los puestos que no queremos nosotros.

–¿Qué opinión tiene acerca de cómo se trata en la actualidad la inmigración irregular?

–Eso sí que me parece vergonzoso. Cada día entiendo menos cosas, como es el caso de los marroquíes. El problema es que están ahí, tras la valla, y los dejan ahí pasar hambre, calamidades, frío... Cuando deciden saltar ya es porque están desesperados. Aquí los vamos a recibir para que hagan los peores trabajos, con explotación. Si no tienen papeles no tienen derechos... Lo veo mal porque normalmente ves a un negro y dices "qué ricos, siempre se están riendo"; ves a un marroquí y piensas en "un moro", ves a un colombiano y dices "estos de la droga" y luego ves a los del Este, que la mayoría son rumanos y suelen estar pidiendo en los supermercados y las iglesias, y nadie habla bien de ellos. No hay amigos entre la inmigración y la comunidad nativa, mandan los prejuicios.

–¿Cómo han vivido la llegada de refugiados ucranianos?

–Cuando estalló la guerra, cada español quería a un ucraniano en su vida. La gente se volcó mucho en temas de acogida, ayudas... Nosotros en ese momento decidimos no hacer nada, porque sabíamos que iba a ser para largo. La Unión Europa, sin querer restar importancia al conflicto, los está ayudando porque es la frontera de Europa. Mi crítica hacia España se dirige especialmente en la forma en la que consiguieron los papeles que, por supuesto, es la ideal, pero para todos. Es una desgracia lo que tienen, pero han sido bastante privilegiados con el trato que han recibido. Hacía menos de dos años pasó en Siria y nadie se preocupó por ellos.