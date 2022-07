Usuarios e IU exigen que no haya un corte total en la línea de Feve del valle del Nalón

"No es de recibo que en la línea de Feve Gijón-Laviana se corte totalmente en uno de los tramos, entre éste último concejo y El Berrón, durante cerca de siete meses y en el resto funcione doce horas al día", aseguró ayer el coordinador regional de IU y diputado, Ovidio Zapico. En la estación de Pola de Laviana, representantes de la formación y de la Plataforma por el Soterramiento de las Vías en Langreo reclamaron al Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) que revise la planificación de las obras de renovación integral de la vía en la línea, que son las que provocan la interrupción de la circulación, para garantizar el servicio al menos 12 horas al día en todo su recorrido.

Zapico ha instado al Gobierno regional a dirigirse al gestor ferroviario para "decirle que tiene que repensar el proyecto" para "aplicar la misma medida" que en el tramo entre El Berrón y Gijón. En esta zona, durante diez meses, los trenes circularán durante el día, eliminando varios servicios nocturnos para trabajar en la renovación de la vía. Unas supresiones que como durarán más que las que afectarán desde El Berrón a Laviana también sufrirían los usuarios del valle del Nalón cuando concluya el corte que el Adif fija en seis meses y medio. De esta forma, destacó Xuacu de Hoyos, portavoz de la Plataforma por el Soterramiento de las Vías de Feve en Langreo, "los vecinos afectados por el corte total en la comarca, cuando se recupere el tráfico, tendrán que sufrir las restricciones entre El Berrón y Gijón durante tres meses más". Indicó además que el Adif plantea ahora retrasar la interrupción de la circulación hasta el 1 de septiembre, en vez del 1 de agosto, como estaba previsto.

El coordinador de IU en Asturias subrayó que este será "el tercer corte en la línea de Feve en la comarca en los últimos siete años", lo que se une a los retrasos en las obras del soterramiento de la vía en Langreo. Ésta última, señaló, es "después de la variante de Pajares, la obra ferroviaria que más retrasos sufre y más sobrecostes en Asturias".

La coordinadora de IU en Laviana, Leticia Gil, indicó que "esta línea lleva años perdiendo usuarios y con este cierre se acentuará". "No podemos permitirlo", dijo. Gil hizo hincapié en que este servicio es "muy necesario" ya que lo utilizan vecinos de la comarca que trabajan fuera.

En los últimos años, añadió, "la línea de Feve, que vertebra el Valle, ha sufrido abandono, falta de mantenimiento y cortes de circulación". La coordinadora local de IU reclamó al Adif que "modifique el proyecto y se mantengan los servicios por el día como en el tramo desde El Berrón a Gijón". En el fondo subyace el temor a que la pérdida de viajeros que acarree este corte pueda convertirse, a largo plazo, en la justificación para el cierre de la línea. Diversos colectivos, con sindicatos, partidos políticos y asociaciones vecinales, entre ellos, se reunieron recientemente para pedir que se reconsidere el cierre total.

Sin tren en la comarca cuando sea gratis viajar en Cercanías, desde septiembre

El coordinador regional de IU, Ovidio Zapico, remarcó que el día que se empezará a aplicar la gratuidad en el transporte de Cercanías en toda España "a Laviana no llegará el tren, estará cortado unos kilómetros más abajo". Si la planificación del Adif no varía durante los tres meses (de septiembre a diciembre) en los que estará en vigor la medida para los abonos tanto de Renfe y Feve no circularía el tren. En estos casos se pone en marcha un servicio de transporte alternativo en autobús. Zapico destacó que la gratuidad en los servicios de Cercanías y Media Distancia "es una medida social aplicada por el Gobierno de coalición".

El corte total de la circulación durante seis meses y medio afectará a los tres concejos de la comarca del Nalón por los que discurre la línea -Laviana, San Martín del Rey Aurelio y Langreo- y Siero. IU llamó la atención también sobre que en Gijón-Laviana no se han puesto en marcha las medidas contra el vandalismo reclamadas en varias ocasiones, que sí hay en otras líneas "tras haber insistido mucho", dijo Zapico. Hizo el diputado una "llamada casi agónica, instando al Gobierno regional a que acelere con Adif esas contrataciones necesarias para que tengamos interventores y personal en las taquillas y de vigilancia".

La Plataforma por el Soterramiento de las Vías de Feve en Langreo aseguró que el Adif, que anunció el inicio de las obras, lo que está realizando es "un lavado de cara para mantener las instalaciones debido a que personal que está haciendo trabajos de topografía se negó a trabajar en las condiciones que estaba el tramo del soterramiento de insalubridad e inseguridad". Indicó además el colectivo que el gestor ferroviario "intenta meter nuevamente obras de la renovación de la línea Gijón-Laviana en el marco del soterramiento", los muros que se construirán en Los Llerones. "Figuran en el proyecto de renovación y quieren colarlo como hicieron con la playa de vías de Sotrondio y el Entrego", señaló la Plataforma, que comenta que sigue esperando que el gobierno local convoque la asamblea vecinal comprometida en 2021.