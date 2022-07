Sama es música hasta el martes. Actuarán "H2", "Chemova y Vasili", "Cuenta Pendiente", "Gatos de Chernobyl", "Spoiler", Silvia Joyanes, "Luis Soul", Chiqui Carrasco, "The Three Riders", Pablo Valdés, Miguel, "La Cosa Nostra", "The Moreders", "FL Covers", "Polémika", "Diez Osos", "Sombra", "Gemtonics", "Duo Fusión", "Javi Saxo", "De Sur a Norte", "Bindy bazaar", Fran Tejado, "Kinkis Gruñones", "LWE", "Kanae", "Set-DJ´s", "Beethoven Little Band", "Rayo Love", "Wasted Sinners", "Paco Jones", "MBolados", "La Movida", "Insolentes", Aroa Peña, Mariachi Hispanoamerica, Arancha Miñán, Javi Vallina & Miguel Altable o "Silvidos y Gemidos".