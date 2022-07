Langreo saca a contratación las obras del campo de fútbol de Ciaño

El campo de fútbol del San Esteban de Ciaño, el Ramón Secades, será reformado por completo. El Ayuntamiento de Langreo ha sacado a concurso público la contratación de la obra, que cuenta con un presupuesto de 140.472 euros, que con IVA se eleva hasta los 169.971 euros.

Tal y como recogen las bases del concurso de contratación, la fecha límite para que se presenten las ofertas es el próximo 11 de agosto. Esta es una obra muy demandada por los usuarios del campo de fútbol de Ciaño. No en vano, el club de fútbol San Esteban había incluso alertado de la posibilidad de no poder competir en caso de que no se llevaran a cabo estas mejoras, que ahora está previsto que sean una realidad.

No es la única mejora prevista en las instalaciones deportivas del concejo. Dentro del plan de inversiones aprobado el pasado mes de junio, se incluye una partida de 98.000 euros para la sustitución del parqué del polideportivo de Riaño. Otros 100.000 euros irían a la compra de aparatos de gerontogimnasia, y servicio demandado por los vecinos de mayor edad del concejo.

Con el plan de inversiones del pasado año también se realizaron actuaciones en diversas instalaciones deportivas, entre ellas el polideportivo del distrito de Ciaño.