La Columna del lector: El calor en el hospital valle del Nalón

El viernes 15 de julio (Asturias) ingresó mi padre en el hospital Valle del Nalon. Lo subieron a la habitación a última hora de la tarde, las condiciones de temperatura en dicha habitación eran excesivas de calor para una persona sana, así que para un enfermo mucho peor.

Escribimos esta carta por lo menos para que la autoridad competente se dé por aludida y tome medidas, para que no agonice ningún enfermo más a esas temperaturas. Seguramente si hubiera sido algún familiar de alguna autoridad competente no hubiera pasado este calvario... Esperamos que las últimas horas de otros pacientes no sean así. Nuestro padre falleció la madrugada del domingo.