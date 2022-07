Las explicaciones del Adif sobre el corte del tren "no convencen" al Valle del Nalón

Dieron explicaciones pero no convencieron. Técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) acudieron ayer a Sotrondio para aclarar las dudas sobre las obras en la línea Gijón-Laviana que obligarán a cortar el tráfico ferroviario entre El Berrón (Siero) y Laviana durante seis meses y medio. A la reunión asistieron sindicatos, representantes políticos y colectivos vecinales del valle del Nalón, y no salieron satisfechos.

Los técnicos explicaron que el terreno por el que discurre el trazado, el algunos tramos a orillas del Nalón, es muy complejo geológicamente. A eso hay que sumar que en esa zona el trazado es de vía única y que los accesos son complicados. Todo eso es lo que obliga a cortar el tráfico ferroviario entre Laviana y El Berrón y no entre El Berrón y Gijón. "No nos convencen", afirmó rotunda Esther Barbón, secretaria general de la Unión Comarcal de CC OO en el Nalón, que reclama "un esfuerzo para que el corte no sea total o al menos no dure tanto tiempo, esos seis meses y medio que dicen". Para Barbón, "si el corte dura tanto tiempo puede ser el fin del trazado ferroviario entre Gijón y Laviana".

En la reunión, los técnicos del Adif también hablaron del soterramiento de las vías de Feve a su paso por Langreo pero para la representante sindical, sus explicaciones "fueron confusas o difusas". "Seguimos sin saber la fecha del soterramiento, y creo que después de 14 años tenemos derecho", remarcó la representante de CC OO

Jesús Sánchez, portavoz de Unidas por Llangréu añadió que "estamos hablando de justificaciones técnicas a cuestiones presupuestarias porque si tuviesen más dinero los cronogramas serían otros". Por su parte, desde el PP, el concejal langreano Rafael Alonso recordó que "en 2021 el Adif aseguró que en la renovación de la vía entre Gijón y Laviana no se iban a producir cortes y ahora sí que los va a haber". Enlazando con el soterramiento, Alonso aseguró que "no tiene ningún sentido renovar la vía en superficie y luego hacer el soterramiento", algo que remarcó también Xuacu de Hoyos de la Plataforma por el Soterramiento de Langreo.

Los técnicos del Adif que acudieron ayer al encuentro de Sotrondio no quisieron hacer una valoración pero poco después de su finalización, el administrador de infraestructuras ferroviarias enviaba un comunicado explicando que la compañía "iniciará después del verano las obras de renovación integral de vía de la línea de ancho métrico Gijón-Laviana, con el objetivo de modernizar e incrementar la fiabilidad de la infraestructura. Esta actuación, que forma parte del Plan de Cercanías de Asturias, representa una inversión cercana a los 50 millones de euros".

Pese a que los colectivos vecinales mantienen que las obras aún no han comenzado, la empresa asegura que "una vez realizados los primeros trabajos preparatorios (topografía, geotecnia y análisis de suelo mediante georadar), se ultima la planificación del grueso de la intervención, de gran complejidad y magnitud".

El proyecto incluye la renovación, adecuación y modernización integral de 45 kilómetros de trazado ferroviario, además del saneamiento y mejora de algunos túneles, la consolidación de taludes, así como la adaptación y mejora del firme de varios pasos a nivel.

"Para poder acometer este ambicioso proyecto, la circulación se suspenderá de manera total entre Laviana y El Berrón durante 6 meses y medio, y de manera parcial entre El Berrón y Gijón durante 10 meses y medio. En este tramo, se trabajará en banda de mantenimiento ampliada a doce horas en ambas vías", explica el Adif, que insiste en que "se ha optado por cortar el tráfico solamente en aquellas zonas en las que se considera imprescindible desde el punto de vista técnico. De este modo, sólo se efectuará un corte total en el tramo El Berrón-Laviana, que concentra el mayor número de puntos donde es necesario realizar operaciones de saneo, especialmente complejas e imposibles de ejecutar sin corte total de la línea. Además, de esta manera se respetan los tráficos de mercancías, evitando el corte total en el tramo Gijón-El Berrón". La intención es, "si no se producen imprevistos", finalizar las obras a lo largo del segundo semestre de 2023.

Durante la duración de las obras, Renfe ofrecerá a los viajeros transporte alternativo por carretera en los trayectos afectados de la línea C5 de Ancho Métrico Gijón-Laviana. En principio serán los mismos servicios diarios. Los horarios y ubicación de las paradas de autobús podrán consultarse en los avisos de las estaciones y en la web y redes sociales de Renfe.