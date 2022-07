La piscina infantil de Mieres sigue cerrada por problemas con los filtros

El PP de Mieres criticó ayer que la piscina infantil al aire libre de Vega de Arriba aún no haya abierto este verano. El pequeño vaso que se encuentra en la zona ajardinada del complejo deportivo municipal permanece cerrado debido a problemas con el tratamiento del agua. En principio, está previsto que pueda estar operativo en los próximos días.

"La realidad es que el casco urbano de Mieres del Camino carece actualmente de ninguna piscina exterior", lamentó ayer el portavoz municipal de los populares, Fernando Hernández. Desde el Partido Popular quisieron ayer "denunciar esta realidad que el equipo de gobierno de Izquierda Unida nos obliga a acatar, además, con una dejadez completa respecto a las instalaciones de Vega de Arriba y un miedo a que las dejen morir lentamente".

La única piscina exterior existente, la infantil, lleva cerrada "desde hace mucho tiempo, alegando problemas con los filtros y con los consiguientes parámetros químicos de las aguas, pero la realidad es que ocultan total falta de mantenimiento y no querer que existan piscinas exteriores en el casco urbano de Mieres". A juicio del PP, si la instalación fuera prioritaria para el equipo de Gobierno, "habría repuestos para los filtros e intervenciones inmediatas para solventar el problema, pero como no es así, seguiremos esperando por su reapertura".

Las queja

El Partido Popular puntualizó ayer que han venido reclamando la apertura la piscina exterior, "pero, como todo lo que no consideran prioritario, cae en oídos sordos, lo mismo que nuestra reivindicación histórica de pedir la reapertura del vaso exterior de adultos en las instalaciones de Vega de Arriba". "No se puede admitir que 23.000 vecinos del casco urbano no dispongan de una piscina y se vean condicionados a desplazarse en coche para ir a otras piscinas, con el gasto económico que conlleva actualmente". Fernando Hernández recalca que "necesitamos una piscina nueva, aprovechando las instalaciones de geotermia del contiguo pozo Barredo e incluso les dimos la idea de poner instalaciones provisionales mientras se hace el proyecto".