"Vivo en Sama por felicidad y practicidad"

La periodista y escritora Aitanana Castaño pregonó el pasado viernes las Fiestas de Santiago en una abarrotada Casa de Cultura. Hizo a todos los presentes recordar, reír e incluso llorar. Mostró sus oculta faceta de cantante y demostró que su elección por parte de la Asociación de Hostelería de Sama como pregonera fue un acierto.

–¿Qué significa ser pregonera de las fiestas de Santiago?

–Aunque tengo un vínculo con Sama que se remonta muy atrás, cuando yo era una neña, hace ya 17 años que vivo aquí. Por mi trabajo como periodista me tocó ir a muchos pregones, no solo de Santiago, de fiestas de ambas cuencas y vi a mucha gente ilustre hablar sobre su amor por Sama. Sé lo importante que es para los salmerones de corazón estas fiestas y este pregón. Es toda una responsabilidad escribir unas palabras para agradecer todo lo que creo que me ha dado Sama, pero no solo a mí, también a mucha gente que en su día vino aquí a buscarse la vida.

–¿Qué le sigue dando Sama para seguir viviendo aquí?

–El mundo de hoy en día es avasallador en una ciudad. Todo va rápido, no se consigue aparcar, los alquileres de los pisos son prohibitivos, puede que pases días, semanas, sin ver un trozo de monte verde, en los restaurantes hay overbooking, no conoces a nadie por la calle porque la gente siempre es diferente... Y todo en un contexto en el que estamos ahora varias generaciones de trabajadores en España, que es el de la precariedad laboral, que básicamente consiste en sueldos míseros y jornadas eternas donde encima tienes que dar las gracias que estás currando. Así que vivo en Sama por pura felicidad y también por ser práctica. Los alquileres son baratos, se aparca bien, el monte lo tienes a 200 metros que ya lo ves por la ventana, los vecinos, los comerciantes, todos te conocen y hasta te hacen favores. Los que vivimos en un pueblo como Sama, o La Felguera, o Mieres o Moreda vemos como muchas veces nos miran e incluso se envalentonan y te dicen: "¿Vives en Langreo? Con lo feo que es...". A parte que me parece bastante faltón ese comentario. Lo que con el tiempo he descubierto es que el que lo dice, ante todo, es un ciego de los que no quiere ver, hace muchísimo tiempo que no viene por Langreo y no tiene la suficiente altura de miras como para levantar la cabeza y fijarse en que la historia de nuestra región está escrita en el urbanismo, el paisaje y el paisanaje de las cuencas. –La gente...–Eso es lo más importante para mí de Sama. La gente. Lo hago extensible a todas las Cuencas mineras. Me encanta la gente de aquí. Que encima somos gente graciosísima. No ye que me den ideas, a diario, para diálogos e historias, ye que me fascinan les paisanes y los paisanos de aquí, esa manera única de ser tierno y a la vez brusco.–

A nivel profesional y literario, que proyectos tienes a la vista.

–En el ámbito profesional de momento mi proyecto es seguir trabajando en los Informativos de TPA, una redacción en la que trabajamos bien y mucho por contar la realidad de todas las esquinas de Asturias. La verdad que cuando hace ya más de 9 años entré a formar parte de la plantilla de Corresponsalías de TPA Noticias no sabía lo necesaria y querida que es la televisión autonómica por los pueblos de la región. Además, estoy bajo el mando de una directora de Informativos, Bárbara Alonso, que es de El Entrego, y que, para mí, resume todo lo que debe de tener un responsable de un medio de comunicación: Bondad, empatía y ganas de informar de todo a los asturianos con ética y pulcritud. Así que es un lujo saber que el medio en el que estás apuesta por la profesionalidad y no por el amarillismo, ni por el click fácil en las noticias. Que sobre todo, lo que le mueve es la responsabilidad. –¿Y en lo literario?–En el ámbito literario creo que estoy en disposición de decir que a finales de año publicaré un nuevo libro con la editorial "Pez de Plata". Está ambientado en las cuencas mineras de los años dos miles, aunque también tiene mucho anclaje en el pasado. Por la historia sobrevuelan la gestión de los fondos mineros, la memoria histórica y el fin de una era. Jorge Salvador, el editor, dice que puedo decir que es novela negra. A mi, de momento, me parece algo pretencioso. Ya os puedo decir que es ficción total y absoluta, no esperéis un "Fariña".

–La apuesta de Santiago en los últimos años, son los conciertos en la calle y terrazas hosteleras, ¿Le gusta la idea?

–A "Hostelería de Sama" le debemos muchísimo en este distrito. No solo por su labor poniéndose al frente de las fiestas para que no se pierdan, no. Si no por su apuesta diaria por este pueblo. En cuanto al modelo festivo me parece un acierto que permite llevar los festejos a todas las calles. Me encanta.

–En el pregón, habló de noticias que le gustaría contar como periodista y que tienen que ver con Sama... o con las Cuencas.

–Sí, tengo muchos titulares que me encantaría poder firmar: Que se inaugura el nuevo edificio judicial y se arregla todo el entorno de la Nalona. Que se llega a un acuerdo con Hunosa para habilitar de alguna manera el Lavadero de Modesta para usos culturales y vecinales, que se habla seriamente con Química del Nalón para que esos humos que escupe sean cada vez menos; que se arregla el campo del Alcázar de Sama, que se elabora un plan especial de revitalización de la calle Dorado, que la barriada de la Joécara protagoniza un proyecto de remodelación integral. Que visitar el Pozu Fondón y el archivo de Hunosa ya es más fácil que ingresar en la sede de la NASA de Cabo Cañaveral, o que el añu que viene toca en Santiago Rosalía… Y no ye directamente de Sama, pero me encantaría firmar este titular por los vecinos de El Puente: "Inaugurada la zona verde del bulevar de El Puente tras finalizar las obras de soterramiento".