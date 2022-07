La Alcaldesa defiende el "aplazamiento" del Pleno debido al Plan de Reforma de El Puente

La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, y el secretario general del PSOE local, Gregorio Lora, han salido al paso de las críticas de Unidas por Llangréu y el PP a la regidora por su decisión "unilateral" no convocar el Pleno ordinario de julio. "No hay suspensión, es un aplazamiento", aseguró Arbesú, que añadió que es "una potestad que tiene la Alcaldía al ver el devenir de determinados asuntos que espero resolver en estas semanas para acto seguido convocar el Pleno".

La razón de que no se celebre la sesión plenaria de este mes es que el Ayuntamiento "está a la espera de la contestación del Principado" en relación al dictamen de la Comisión de Urbanismo sobre el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del barrio de El Puente. Explicó la regidora que en la última reunión se acordó pedir que "en lugar del sistema de compensación se recurriese a expropiación".

Pero, añadió, el Pleno "se celebrará unos días más tarde" y "si se fuese a alargar la respuesta" se convocará igualmente. La sesión que se celebrará en el Ayuntamiento será extraordinaria pero, confirmó Arbesú, "se van a llevar todos los asuntos previstos para el ordinario".

En cuanto a las dos mociones presentadas por la oposición dijo que "se llevarán seguramente". Una de ellas pide la dimisión de la Alcaldesa por la gestión del proyecto de urbanización del soterramiento. La otra pide un posicionamiento sobre el corte total de circulación en la línea de Feve desde El Berrón a Laviana durante seis meses y medio para abordar la renovación integral de la vía. La dimisión del concejal de Urbanismo Javier Álvarez ha dejado al gobierno socialista con ocho ediles, los mismos que Unidas por Llangréu mientras que el PP tiene dos y Ciudadanos otros dos.

La Alcaldesa aseguró que el portavoz de Unidas por Llangréu, Jesús Sánchez, "no convocó muchísimos plenos ordinarios cuando gobernó". También el secretario general del PSOE local indicó que "en todo el Ayuntamiento no hay nadie con menos autoridad que él para hacer ese tipo de críticas. No es que (Jesús Sánchez) aplazara los plenos. Es que simplemente los suspendía, o no los convocaba, sin ningún tipo de explicación". Lora aludió además a lo que considera "falta de criterio propio del PP de Langreo. Se limitan a ser la muleta de Unidas, que es quien fija los asuntos, el tono y casi también las intervenciones de los concejales del PP".