La Audiencia aparta a IU de la causa por los pasquines al no ver delito electoral

La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por IU de Asturias tras acordar el Juzgado de Instrucción de Mieres negarle a la formación política su petición para incorporarse como demandante particular en el llamado "caso pasquines". De esta forma, el tribunal advierte que el ataque público que recibió el alcalde del concejo, Aníbal Vázquez, semanas antes de las elecciones municipales de 2019 no puede ser constituyente de un delito electoral. La causa por injurias y calumnias presentada por el regidor, no obstante, sigue su curso.

La sentencia razona que la resolución impugnada, según lo informado por el Ministerio Fiscal, establece que no cabe la personificación de IU en la causa "ante la falta de relación existente entre dicho grupo político y los hechos objeto de instrucción, en cuanto los mismos constituirían, en su caso, un presunto delito contra el honor, sólo referible a personas físicas, como es en este caso el Alcalde de Mieres, quien ostenta la condición de denunciante en relación a tales hechos". Por parte de IU, defendió que de las diligencias instructoras practicadas se desprenden datos que permiten apreciar "la posibilidad de que los referidos hechos pudieran ser también constitutivos de uno, o incluso varios delitos electorales, respecto de los que sería perjudicada IU, "al ser ésta la formación política a la que pertenece el citado Alcalde". Los tres miembros de la efímera formación política Imagina Mieres, señalados por la Policía Nacional como integrantes de la llamada "trama de los pasquines", prestaron en diciembre de 2020 declaración en el Juzgado en calidad de investigados por injurias y calumnias contra el Alcalde. Uno de ellos asumió toda la responsabilidad del reparto de 30.000 pasquines. La Audiencia no percibe el delito electoral que sí advierte IU. El tribunal alega que, como ya expusiera el Ministerio Fiscal, "las expresiones u octavillas plasmadas en los 30.000 folletos que fueron distribuidos por la localidad de Mieres la noche de 30 de abril de 2019 iban referidos de forma clara y expresa al alcalde de Mieres, sin referencia de ninguna índole al grupo político al que éste pertenecía". Por tanto, prosigue, el único sujeto pasivo del supuesto delito contra el honor por el que fue incoada la causa es Aníbal Vázquez, "hallándose por tal razón plenamente legitimado en su posición de denunciante". De hecho, la denuncia del regidor por injurias y calumnias sigue adelante en la Audiencia Provincial. Las valoraciones Dirigentes de IU quisieron ayer subrayar que "la batalla judicial contra la actuación mafiosa perpetrada contra el alcalde de Mieres continúa adelante y las personas que llevaron a cabo esta campaña dirigida a atacar y destruir el prestigio y el honor de Aníbal Vázquez tendrán que responder ante los tribunales y asumir las consecuencias penales. No puede haber impunidad para los delincuentes". La coalición dice "respetar", pero "compartir el contenido del auto". "En todo caso es una decisión menor que no afecta a lo esencial del proceso, solo a una cuestión absolutamente tangencial: la única consecuencia es que IU no podrá ejercer la acusación particular, tal y como pretendíamos al ser el partido de Aníbal Vázquez, pero las acciones legales del alcalde de Mieres continúan".