Termino mi sesión de fisioterapia que puntualmente hago para tratar de mejorar mi maltrecha espalda, castigada por cuarenta años de tenis, y en buena lógica por los achaques de la edad.

Salgo a la calle todavía un poco "amoriando" y un cordón de los tenis se suelta, así que me dispongo a apretarlo cuando a mi lado una solicita persona me dice: ¿Lo ayudo señor? se lo agradezco y terminó yo la operación.

Pero esta pequeña anécdota y otras de tipo similar me están produciendo cierta desazón pues resultan claro síntoma de cómo te ven las personas con las que a diario convives, sean conocidas, o no. Por regla general solemos apreciar con nitidez los cambios físicos de las personas, y mucho más cuando llevamos tiempo sin coincidir con ellas.

Buen ejemplo puede ser esta época de verano en la que muchos regresan de los lugares donde han asentado sus vidas.

Tras los saludos de rigor llegan los clásicos piropos cargados de los tópicos al uso, ya saben "que bien te veo", "no pasen los años por ti" o "tas hechu un chaval" entre otro amplio muestrario, aunque al final nos alejamos pensando justamente lo contrario.

Resulta de cajón el decir que el inexorable paso del tiempo nos toca a todos, algunos con un pelín más de suerte, pero al final sus huellas dejan marcas visibles por mucho que queramos ignorarlo, o pensar que a nosotros no nos afecta tanto como a los que ves con claros síntomas de deterioro.

Personalmente el tema de los cordones me ha dado un baño de realidad, al que debo de añadir que desde hace tiempo muchas personas -demasiadas- me otorgan los tratamientos de "usted" y "señor". Además todos mis conocidos me dicen que "me ven muy bien" sin venir a cuento, lo que me pone en guardia.

No hay vuelta de hoja, así que me consuelo, ¡que remediu! Que cuando menos uno va llegando, dentro de un orden, a una edad cumpliendo etapas decentemente sin mayores sobresaltos. Pero todo ello me tiene "muy mosqueado".