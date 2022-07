La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación presentado por el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, en el caso de los pasquines que durante la campaña electoral de 2019 acusaban al regidor de mentir.

Vázquez interpuso una denuncia por injurias y calumnias. La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Mieres archivó el caso basándose en un informe del Ministerio Fiscal. No vio indicios de delito en el lanzamiento, en abril de 2019, de miles de octavillas acusando al alcalde de Mieres y entonces candidato a la reelección, Aníbal Vázquez, de cobrar dinero “negro” de su partido por el desempeño de su cargo. En el auto, señalan que no se aprecian delitos ni de injurias ni de calumnias, por lo que tomó la decisión de archivar la causa contra los cuatro acusados. Tanto el regidor en su propio nombre, como Izquierda Unida, tendrán un plazo de cinco días para recurrir.

La Audiencia Provincial ha desestimado ahora el recurso de Váquez dando por buena la decisión de la juez de Mieres.

Respecto a IU, la Audiencia Provincial desestimó hace días el recurso de apelación interpuesto por la coalición tras acordar el Juzgado de Instrucción de Mieres negarle a la formación política su petición para incorporarse como demandante particular en el llamado "caso pasquines". De esta forma, el tribunal advierte que el ataque público que recibió el alcalde del concejo, Aníbal Vázquez, semanas antes de las elecciones municipales de 2019 no puede ser constituyente de un delito electoral. La causa por injurias y calumnias presentada por el regidor, no obstante, sigue su curso.