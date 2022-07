IU tacha de "inaceptable" el auto de la Audiencia en el "caso pasquines"

El secretario de política municipal de Izquierda Unida en Mieres, Javier Suárez, afirmó ayer que "realizar acusaciones gravísimas, desde el anonimato, a sabiendas que son falsas, distribuyendo 30.000 folletos para garantizar su difusión pública e impacto social no es libertad de expresión". Se refería así al auto de la Audiencia Provincial que desestima el recurso del alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, contra el sobreseimiento de su demanda por el "caso pasquines", en el que se le acusaba de cobrar en negro.

" En los folletos no se criticaba la política del alcalde de Mieres sólo se le acusaba de cobrar casi 150.000 euros en dinero negro", explica Suárez, que entiende que "eso no es una crítica política", como dice el auto de la Audiencia. " Eso no puede ampararse en la libertad de expresión. El auto de la Audiencia Provincial no tiene ni pies ni cabeza y garantiza la impunidad a una banda de delincuentes", aseguró el líder de IU en Mieres, que entiende que "con este auto en la mano la conclusión es evidente: cualquier autoridad pública tendrá que soportar todo tipo de calumnias e injurias en el futuro. La política acabará siendo una trituradora humana, un espacio al margen de los principios básicos de cualquier Estado de Derecho. Es sencillamente inaceptable",

Para IU, "en un país democrático, los tribunales tienen que proteger los derechos fundamentales de las personas. La política no puede convertirse en una cacería humana, donde quien ocupa responsabilidades públicas puede ser el centro de la diana de campañas intolerables en cualquier otro ámbito, no se permitir que se lleven a cabo campañas mafiosas sin que los jueces apliquen el Código Penal. La impunidad que consagra este auto es muy peligrosa para la democracia", declaró el secretario de política municipal de IU en Mieres.