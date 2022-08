Germán Rodríguez, un pediatra con Guatemala en el corazón

Germán Rodríguez, pediatra de profesión y persona solidaria por vocación, no niega sentirse afortunado de que, poco antes de su retiro en la sanidad pública, entrara en contacto con una pequeña organización no gubernamental que le condujo a crear su propia asociación "Asira" para ejercer su profesión en el distrito de El Quiché en Guatemala. Un viaje que ha sido sinónimo de "tradición" durante todos estos años.

"Todos merecemos tener una vida digna". Así es como Rodríguez define el principal objetivo a cumplir en cada uno de sus viajes. Un país que le ha permitido apreciar la sanidad española, ya que tal y como relata "allí no existen más que recursos naturales".

Malformaciones, labios leporinos, espina bífida, falta de extremidades... son algunas de las adversidades a las que Germán Rodríguez tiene que hacer frente año tras año. Claro está que los guatemaltecos conviven con la falta de recursos pero, a eso hay que sumarle el problema derivado de los factores evangélicos: "La religión católica está a la baja, les engañan los pastores con que todo tiene que venir porque Dios lo quiere y hay que ponerse bajo la voluntad de Dios". Es el propio pediatra lenense quien tiene que convencer a los pastores de que "eso no es verdad" y que "supone un atraso para que la sanidad avance".

Rodríguez se enfrenta por tanto a una sociedad totalmente distinta a la suya. Su población de referencia son los indígenas mayas de las zonas más desfavorecidas del país, un lugar donde las diferencias económicas y sociales siguen latentes "de manera abismal". Su atraso no solo va acompañado de factores socioeconómicos, esta población no dispone de recursos tan esenciales como agua corriente, electricidad ni, por supuesto, atención sanitaria. La población subsiste gracias a una agricultura básica.

Las adversidades con las que el pediatra asturiano tiene que lidiar año tras año no suponen un motivo para perder el amor hacia todo lo que hace. Tan solo basta una llamada telefónica para asegurar que lo suyo es vocación, especialmente por los niños. Si tiene la suerte de hablar con Rodríguez no tardará en conocer a aquellos que sienten la misma pasión por él como el pediatra por lo que hace, como es el caso de su pequeña y adorada Chapita, que no suelta a Germán ni aún estando en una entrevista telefónica.

Sus viajes no suelen ser en solitario y agradecido está de que futuros médicos o enfermeros quieran enfrentarse a una sanidad totalmente devaluada. Acompañado en este último viaje por un joven enfermero de 25 años, Germán Rodríguez se siente agradecido de que "los más jóvenes quieran conocer la problemática del mundo".

Sus vivencias jamás dejan indiferente a nadie y quizá todo el mundo debería escucharlas para comprender qué ocurre en otros lugares del mundo. Relata el pediatra –con cierto tono de orgullo– que "cuando me encontré a un niño que tenía problemas en las articulaciones , no podía andar de pie, conseguí que le operaran en la capital. Le monté un gimnasio en el poblado. Ahora anda, juega, baila...". Se trata de una (entre miles) de las historias que el doctor cuenta con más emoción. Se siente entusiasmado y pese a sus 76 años, dispone de la suficiente energía como para trasladar enfermos a hospitales, enfrentarse a diez partos y dos cesáreas en un día, comprobarlo todo y llegar a hacer incluso "magia" ante la falta de recursos.

Guatemala, relata el pediatra lenense, es un país en el que las desigualdades sociales y económicas van acompañadas de una sanidad sin recursos. Y este grave problema se traduce en un sistema sanitario del que "solo pueden disfrutar los funcionarios y los militares."

Habla de una Guatemala en la que "hay médicos pero no medicamentos". Una sanidad de la que también, según afirma Germán Rodríguez, "tenemos mucho que aprender y probablemente los médicos de aquí sean mejores que los de allí". Sus afirmaciones se basan en hechos, ya que asegura que los médicos guatemaltecos "tienen una formación impresionante, en tercero ya hacen partos mientras que en España solo los ven desde una cristalera".

Colapsos

En el caso de su departamento (región) cuentan con un pequeño hospital para 300.000 personas, algo que, en ocasiones supone un problema, ya que la falta de recursos sanitarios y de medicamentos llegan a provocar grandes "colapsos" en días que el propio Rodríguez define como "complicados".

Una pregunta que sale a la luz durante la charla es la de saber cómo puede financiar tanto trabajo, tanta ayuda. Gracias a sus ahorros como médico, a su clínica privada, a sus amigos, sus charlas solidarias o a su subasta de arte donado por autores profesionales y aficionados, Rodríguez consigue financiar todos sus viajes y aportar o pagar todos aquellos recursos a los que los guatemaltecos no pueden hacer frente.

Con tan solo una llamada y una larga charla, el pediatra traslada a sus interlocutores hasta El Quiché. Una Guatemala en la que "ayudo a todo tipo de enfermos y desfavorecidos, intentando que lleven una vida normal y digna dentro de su ambiente". Algo que honra a nuestro pediatra mierense que, lejos de tomarse un descanso, aún sigue animando a otros médicos a ver, de su mano "lo que allí se tiene".