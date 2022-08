Jesús Sánchez dimite como edil de Unidas por Llangréu a nueve meses de las elecciones

El portavoz de Unidas por Llangréu y exalcalde de Langreo, Jesús Sánchez, ha presentado su dimisión. En la sede de Izquierda Unida (IU) en Sama, con un compañero del grupo municipal (Pablo Álvarez) a un lado y otro de la dirección local de la formación (José Antonio Coto) al otro, comunicó que renunciaba a su acta de concejal.

La marcha de Jesús Sánchez se produce cuando faltan nueve meses para las elecciones municipales. Candidato en tres ocasiones a la Alcaldía de Langreo, al frente de la que estuvo desde 2015 a 2019, en total suma seis mandatos como miembro de la Corporación municipal. En uno de ellos formó parte también del equipo de gobierno municipal. También fue coordinador local de IU y tuvo cargos en la formación a nivel regional.

Emocionado, comunicó su dimisión ayer. Lo hizo tras recibir la sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal de Langreo tras ser acusado por un trabajador municipal de un delito de injurias. El empleado retiró la querella tras explicar Sánchez "el sentido de las manifestaciones" que publicó en las redes sociales, recoge el fallo, y "comprometerse a publicar la aclaración". "La sentencia me absuelve de todos los cargos pero hay un elemento fundamental, que a alguien le puede dar la impresión de que rectifico algo que vengo manifestando, que en el Ayuntamiento hay un cáncer que se necesita extirpar", dijo. Y añadió: "Cuando tuve la oportunidad de ser alcalde no pude acabar con las redes de clientelismo y amiguismo que había dentro del Ayuntamiento. Lo entendí como un fracaso". Indicó Sánchez que "cuando la parte querellante me dice que renuncia si hago una rectificación le digo que no y entonces me habla de una aclaración, que era a lo que estaba dispuesto". En la sentencia se alude primero a una rectificación y después a una aclaración, aceptada por la defensa.

El exalcalde aludió también al encierro de trabajadores municipales ocurrido durante su mandato. "Meses antes de las elecciones se hizo un encierro pero no era por razones sindicales, era porque algo estorbaba y era el equipo de gobierno que tuve el honor de presidir". "De las tres cuestiones que se reivindicaban solo se aprobaron las 35 horas semanales. El convenio después de tres años no está firmado ni la relación de puestos de trabajo", dijo.

Jesús Sánchez hizo referencia a la situación, comentó, de "degradación política" existente "cuando agreden a un compañero y el gobierno local no salió a condenarlo". También destacó que "la Alcaldesa ha mentido reiteradamente en el Pleno y sin consecuencias".

Considera Sánchez, además, que "creo que es necesario dejar paso a alguien con más empuje", dijo. Tanto su grupo, representado por un concejal de IU, como la formación trasladaron su apoyo a Jesús Sánchez, que es "un referente al que agradeceremos siempre su esfuerzo y su constancia". "Es un día triste", añadieron.

"Respeto su decisión pero no la comparto", afirmó Pablo Álvarez. José Antonio Coto, responsable de Política Municipal de IU de Langreo, destacó el "orgullo" de tener a Sánchez como compañero y elogió su trayectoria. Jesús Sánchez fue regidor del concejo durante cuatro años al frente de la coalición entre Izquierda Unida (IU) y Somos y era desde las pasadas elecciones municipales el portavoz del grupo Unidas por Llangréu.

Formado por IU y Podemos, logró en las pasadas elecciones una representación de ocho concejales. El PSOE obtuvo uno más, nueve. La Corporación municipal se completa con dos ediles del PP y dos de Ciudadanos.