Adiós al histórico Club Manuel Llaneza: el juez ordena ya la liquidación de la entidad

En apenas un mes, Mieres se quedará sin una de sus entidades más emblemáticas. El juez ha ordenado la liquidación del Club Deportivo Manuel Llaneza, al entender que no tiene la suficiente "masa activa" para poder afrontar el pago de las deudas contra las que la entidad ha estado intentando nadar contracorriente durante los últimos tiempos. El "brutal" incremento en la factura energética, así como la falta de socios hacen inviable el futuro de esta entidad, que entra ahora en un proceso de liquidación y que cerrará sus instalaciones de forma definitiva en algo más de un mes. "Es una pena, pero cuando la situación es irreversible ya no podemos hacer más", señalaba ayer a LA NUEVA ESPAÑA el presidente de la entidad, Armando Fernández Natal, "Mandi".

Los responsables del Club Deportivo Manuel Llaneza explicaron que a mediados del pasado julio, se vieron obligados, "en cumplimiento de la legislación vigente", a presentar en el Juzgado Mercantil la solicitud de declaración voluntaria de concurso de acreedores y simultánea conclusión del procedimiento por insuficiencia de masa activa para el pago de los créditos. La entidad tomaba esta decisión al estar atravesando una complicada situación, que aunque arrastrada de los últimos años, en estos meses se había vuelto insostenible por "el durísimo impacto económico sufrido no solo por la pandemia, sino también con la subida exponencial de los costes energéticos y los suministros". Algo que terminó por ahogar la economía del club.

En el auto dictado por el juez –contra el cabe interponer recurso en un plazo de 20 días–, se acuerda la declaración del "concurso voluntario del Club Deportivo Básico Manuel Llaneza (...), acordando al propio tiempo su conclusión por insuficiencia de masa activa, y la extinción de la persona jurídica concursada, no obstante lo cual, quedará responsable del pago de los créditos existentes".

La histórica piscina, inaugurada en 1950 y refundada en 1988, no ha podido superar una situación que ya viene de lejos, pero que la pandemia y los costes energéticos se han encargado de hundir. No ha habido salvavidas que le hayan podido lanzar a una entidad que hoy no llega a los 700 socios y cuyos cálculos para poder subsistir pasaban por casi duplicar esa cifra. De hecho, la campaña que pusieron en marcha a la desesperada en las últimas semanas no ha logrado sus objetivos, e incluso, han quedado con menos abonados, ya que pese a las 25 altas registradas, la piscina contabilizó 26 bajas.

El presidente del club, Armando Fernández Natal, señalaba ayer que "al final, cuando los gastos son superiores a los ingresos, con el mayor de los pesares tenemos que admitir no pueden continuar las actividades". Unos gastos que, a día de hoy, se han elevado a los 30.000 euros al mes, por el incremento de los precios del gas y los suministros. Y los ingresos, procedentes de las cuotas de los socios, son de 17.000 euros al mes. Unas cuentas que no salen, y que suponen el fin de la entidad.

Deuda

Con una deuda actual de algo más de 30.000 euros, con la empresa de suministros de gas como mayor acreedor, la piscina Manuel Llaneza inicia ahora "un proceso de cierre ordenado de las instalaciones". "Estamos negociando el ERE con los trabajadores, e iremos avanzando en una liquidación ordenada", explicó Fernández Natal, que confirmó que con el cierre de la piscina y la liquidación de la entidad, también se dice adiós al equipo de natación. "Es una verdadera pena porque hasta el último momento los resultados de un club pequeño como el nuestro se veían", indicaba el presidente, haciendo referencia a los grandes resultados de la entidad en el Campeonato de España Infantil celebrado el último fin de semana de julio en Logroño, donde la entidad logró tres medallas.

La entidad, que invitó a reflexionar en Asturias y en las Cuencas sobre "las dificultades de proyectos como el nuestro, que han venido dado un soporte y servicio territorial, y que ahora peligran, con lo que ello supone de empobrecimiento de los territorios", quiso agradecer los apoyos recibidos en las últimas semanas, al tiempo que anunció que "las instalaciones deportivas del Club permanecerán abiertas y a disposición de socios y usuarios, que podrán acceder a ellas y utilizarlas, tal y como se viene haciendo en el momento actual, como mínimo a lo largo del mes de agosto, en tanto se procede al cumplimiento de las obligaciones legales".