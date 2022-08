Pajares hace hueco al telecabina: avanza la obra para remodelar la estación de esquí de Lena

Es la inversión más cuantiosa de todas las que el Principado ha incluido para financiar con los antiguos fondos mineros. Y una de las actuaciones llamadas a resultar un revulsivo para la zona y para las propias instalaciones. Las obras para la construcción de un telecabina en la estación invernal y de montaña Valgrande-Pajares marchan a buen ritmo. Desde el complejo confían en poder contar con este nuevo remonte para la próxima temporada. Por el momento, la obra civil está en marcha, y ya se han cavado las zanjas donde se van a instalar las estaciones de salida y retorno del nuevo telecabina. Además, el plan integral para la estación lenense también conlleva la retirada de los remontes más antiguos, algo que también se ha hecho ya con los de El Arroyo y la Hoya.

"Por el momento los trabajos marchan a buen ritmo, se está llevando a cabo la obra civil para preparar el terreno donde irán las estaciones de llegada y de retorno del nuevo telecabina", explicaban ayer fuentes de la estación lenense. Unas estaciones que se colocarán muy cerca de la zona donde salía y llegaba el telesilla del Brañillín, hasta la pasada temporada la columna vertebral de la estación lenense. Una columna que no se va a tocar al menos hasta que se asegure que el nuevo remonte va a poder entrar en servicio. Explican desde la estación que hasta que las pilonas del nuevo telecabina no estén montadas, no empezarán los trabajos para acortar el telesilla del Brañillín, que con el nuevo diseño de la estación verá disminuido su recorrido y quedará como un telesilla secundario dentro del esquema de remontes del complejo invernal lenense. "Cuando veamos que el telecabina va a estar seguro para la temporada 22-23, podremos proceder entonces a desmontar el Brañillín", explicaron las fuentes de la estación.

Los que ya son historia son los telesquís de El Arroyo y la Hoya, dos de los remontes más vetustos de la estación y que han proporcionado casi medio siglo de servicio a los esquiadores. El plan también conlleva el desmontaje del telesilla de Les Patines, del que ya se ha retirado el cable. Y también se han desmontado las pilonas del antiguo remonte del Cuitu Negru, cerrado en 2016 y cuyos postes seguían instalados en el terreno de la estación.

Optimismo

Los responsables de la estación lenense afrontan con optimismo los próximos meses de obras y esperan que la temporada que arrancará en noviembre o diciembre pueda ser un punto de inflexión para Pajares, contando con este nuevo remonte. De hecho, el objetivo es que Pajares vuelva a situarse dentro de la élite de las estaciones de esquí en España y fundamentalmente en un referente absoluto en la zona Norte del país, a donde viajan con asiduidad esquiadores de Galicia, Castilla y León, Madrid y Portugal.

El nuevo remonte permitirá, además de un viaje más seguro, cómodo y accesible, reducir de forma considerable los tiempos de viaje hasta la cima de la estación. El Brañillín requería de más de 15 minutos para unir la base de la estación con la zona alta. El nuevo telecabina apenas tardará cuatro minutos. Además, este sistema permitirá, en los meses de verano, poder subir con bicicletas a la zona alta, fomentando así las actividades fuera de temporada en un enclave en el que este verano se ha suspendido, por las obras, el programa estival que el Gobierno regional había impulsado en la estación.

Las próximas semanas serán claves para saber si Pajares contará la próxima campaña con el nuevo remonte. Si las condiciones climatológicas son favorables y los trabajadores pueden desarrollar su labor, Pajares contará esta temporada con uno de los cuatro remontes que este año se van a estrenar en las estaciones españolas.