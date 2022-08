"Temía una ocupación baja en Los Alcázares, pero hemos llenado gracias a los mutualistas"

En mayo de 2018, José Manuel López, gallego de Santiago de Compostela (1968), llegaba a dirigir el residencial que el Montepío de la Minería Asturiana tiene en Los Alcázares (Murcia). Cinco años, una pandemia y tres temporales después, López examina para LA NUEVA ESPAÑA la realidad del complejo murciano.

–¿Qué tal está yendo la temporada de verano en el residencial?

–Fenomenal. Estamos llenos, tal y como están las cosas en el sector y en la zona, para nosotros es muy importante. Bien es cierto que el 98 por ciento de nuestros clientes son mutualistas, pero es algo que suele ser habitual durante todos los veranos. Este año tenía dudas de que fuéramos a llenar y finalmente lo hemos logrado.

–¿Cuál es el motivo por el que no tenía claro llegar al cien por ciento?

–Bueno, hay varios factores. Pero principalmente, a lo que más miedo le tenía era a las noticias: a las subidas de precios y a cómo nos están vendiendo cómo se plantea el invierno. Hay estudios que dicen que uno de cada tres españoles no van a viajar este verano, por lo que esa cuestión económica me generaba bastantes dudas. Pero finalmente, en nuestro caso, tenemos las instalaciones llenas y funcionando a pleno rendimiento.

–Hace unos meses hubo cambio de presidente en el Montepío. ¿Ya ha hablado con Armando Fernández Natal?

–Sí, claro. Ya estuvo con nosotros un par de días aquí en Los Alcázares, viendo las instalaciones, interesándose por el funcionamiento, y muy bien. A Armando Fernández Natal ya lo conocía porque era el vicepresidente del Montepío y entonces ya había una relación previa. Ahora estamos a la expectativa del camino a seguir a partir de ahora con él como presidente.

–¿Qué me dice del anterior mandatario, Juan José González Pulgar, con quién llegó usted a este residencial?

–Como persona y como directivo, todo lo que puedo decir de él, de los cuatro años que estuve a su lado, es que es un diez. No puedo decir nada malo ni como persona ni como profesional. Se tomó un rumbo nuevo y una senda positiva tanto para la mutualidad como para nuestro alojamiento en particular.

–Precisamente con el anterior presidente se inició una senda hacia una profesionalización del enclave, acercando el modelo hacia lo que ofrece un resort. ¿Cómo va ese camino?

–Intentamos profesionalizar nuestro complejo en la medida en la que podemos. Es un enclave un poco diferente a un resort normal, porque no podemos olvidar que esto pertenece a una mutualidad y que hay que tener en cuenta ese perfil de cliente. Estamos un poco entre dos aguas. Por una parte, lo que es la mutualidad, con las características y peculiaridades, y por otro lado, hacia el cliente particular, que es otro tipo y te demanda otro tipo de servicios.

–¿Funciona ese modelo?

–Yo creo que sí. Hay cosas con las que la gente está muy contenta, especialmente con el servicio de animación que ya habíamos puesto en marcha. Sin ir más lejos, este año hemos reforzado la plantilla con una persona para poder ofrecer este servicio los siete días de la semana. Las piscinas también funcionan muy bien.

–¿Están teniendo problemas para encontrar personal profesional para la parte hostelera del complejo?

–Estamos como en el resto del país. Es muy complicado. Prácticamente el 90 por ciento de la plantilla es nueva y la realidad es que no están vinculados al sector: tenemos desde una patóloga forense a un actor. Y tenemos que dar gracias de haber encontrado plantilla. Es muy difícil.

–¿Cuál es el problema?

–Influyen varias cosas. Por una parte, durante la pandemia, muchos camareros se pasaron a otras profesiones y esos ya no vuelven. Luego hay abuso de horarios de los trabajadores, que huyen de la hostelería, aunque aquí cumplan sus horas. Y para rematar, en el caso de Murcia, el convenio colectivo, que aquí lleva casi una década sin renovarse, con lo que ello conlleva a nivel de sueldos. Mire, cuando en el Norte empieza a haber escasez de profesionales, como la hay, malo.

–Fuera de la temporada de verano, ¿cómo valoran la ocupación?

–El pasado año fue espectacular, tuvimos muy buen invierno. A partir de septiembre solemos trabajar mucho con trabajadores del Norte de España, muchos asturianos, que vienen a trabajar en las escombreras en la parada de la refinería de una empresa de carburantes. El pasado invierno tuvieron una parada muy grande y eso nos llevó a tener unos meses de septiembre a noviembre espectaculares. Esa gente no viene de vacaciones, viene a quedarse para trabajar. Y hemos detectado que nuestros mayores clientes fuera de temporada alta, son trabajadores. Estamos trabajando en llegar a un cliente vacacional extranjero y estamos en ese camino para lograrlo, pero de momento, nos nutrimos mucho de trabajadores fuera de temporada alta.

–En los últimos años han tenido que afrontar desde una pandemia a varios temporales devastadores. ¿Cómo se afronta eso?

–En cuatro años que llevo aquí a mi me ha pasado de todo. Hemos tenido tres DANA, la primera muy fuerte, y las otras dos, aunque algo menos, también fueron importantes. Estos temporales también te afectan al mar Menor, especialmente porque se hace una mala prensa de toda la zona, cuando los temporales solo afectan a un sector en concreto. Y a nosotros no nos implica para nada.

–¿Esa mala fama les hace mucho daño?

–Nos afecta mucho, porque todos los años, el 1 de junio, a nivel nacional, se hacen unas críticas feroces sobre este mar. Y entiendo que hay intereses de otras zonas y otros colectivos en desprestigiar al Mar Menor, cuando es una zona turística sensacional.

–¿Es el objetivo atraer al turismo familiar al complejo?

–Desde que esto se fundó, está orientado al turismo familiar, y esa es la línea a seguir. Bien es cierto que todo está basado en julio y agosto. Pero a partir de ahí también tenemos que tratar de llegar a otro tipo de cliente. Aquí, como zona de turismo de descanso, es una maravilla. No hay jaleo por las noches. La zona de copas no está lejos, pero no afecta para nada a los apartamentos. Hay que llegar a ese tipo de gente. Y luego el tiempo, que todo el año es bueno. Y aunque en invierno haga algo más de fresco, pero nada comparado con el norte (risas).

–Se han acometido inversiones de mejora en los últimos tiempos.

–Vamos poco a poco. Se han reformado los apartamentos de la fase Amsterdam, este mismo año hemos renovado mobiliario en los apartamentos... Lo que queremos es seguir haciendo poco a poco inversiones, porque el complejo es tan grande, que no podemos abordar una renovación integral .

–¿Cómo ve el complejo en el futuro?

–Todos sabemos que necesita seguir inyectando dinero. Y tenemos que seguir mejorando en todos los aspectos: desde las instalaciones a la profesionalización de la plantilla. A partir de ahí, creo que estas instalaciones tienen futuro siempre y cuando las administraciones también nos permitan trabajar y apuesten por una zona como la del Mar Menor.