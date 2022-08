Convocado el Pleno en el que Unidas por Llangréu pedirá la dimisión de la Alcaldesa

El Pleno aplazado el pasado mes en Langreo se celebrará el próximo jueves. La sesión, que será de carácter extraordinario, ya ha sido convocada por la Alcaldesa, Carmen Arbesú, y en ella se incluirán dos mociones pendientes que fueron presentadas por los grupos de la oposición semanas atrás.

En una de ellas Unidas por Llangréu reclama la dimisión de la regidora ante, afirma, sus "reiteradas mentiras" sobre el informe técnico municipal que evaluó si las demandas del Ayuntamiento habían sido incluidas en el proyecto de urbanización de los terrenos liberados por la obra del soterramiento de la línea de Feve, que fue elaborado por el Principado. Esa moción pide también que se dé un plazo de un mes al Ejecutivo autonómico para incluir las peticiones municipales en el plan.

El grupo formado por IU y Podemos presentó junto a los otros dos grupos de la oposición, PP y Ciudadanos, otra iniciativa centrada en el corte de circulación durante seis meses y medio en la línea de Feve entre El Berrón y Pola de Laviana. Las tres formaciones piden al gobierno local que se posicione sobre la interrupción del tráfico ferroviario para abordar obras de renovación integral de la vía después de que desde diversos ámbitos se reclamase al Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) que fije unos horarios como los del resto del tramo, desde El Berrón en Gijón, donde se cierra doce horas diarias, por la noche, y funciona el resto del día.

En el Pleno extraordinario, que se celebrará por la mañana, se dará cuenta de las renuncias al acta de concejal de Javier Álvarez (PSOE) y Jesús Sánchez (Unidas por Llangréu). También se informará a la Corporación municipal de la reorganización de competencias que, de forma provisional, se llevó a cabo en el ejecutivo socialista tras la dimisión del concejal de Urbanismo, Promoción Económica y Medio Ambiente.

La suspensión del Pleno ordinario del mes de julio provocó críticas por parte de la oposición. Unidas por Llangréu y el PP afeaban a la Alcaldesa que hubiese "suspendido unilateralmente" el Pleno municipal cuando se habían presentado dos mociones que podrían resultarle incómodas. La regidora respondió que el Pleno se celebraría más adelante y que su aplazamiento es "una potestad que tiene la Alcaldía al ver el devenir de determinados asuntos que espero resolver en estas semanas para acto seguido convocar el Pleno".

Aludía Arbesú entonces a que la sesión no se convocaba al estar el Ayuntamiento está a la espera de la contestación del Principado en relación al dictamen de la Comisión de Urbanismo sobre el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del barrio de El Puente. Explicó la regidora que se había acordado pedir que en lugar del sistema de compensación se recurriese a expropiación para desarrollar el proyecto. La Alcaldesa indicó, ante las críticas de la oposición, que si la respuesta no llegase pronto se convocaría el Pleno igualmente. La contestación de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial sobre el proyecto de reforma de El Puente no llegó, según explicó el gobierno local en la Comisión de Urbanismo.

Tanto el PSOE como Unidas por Llangréu se han quedado con un edil menos hasta que se incorpore un nuevo integrante de cada una de las listas. El ejecutivo socialista logró una representación de nueve concejales en las últimas elecciones municipales. Unidas por Llangréu consiguió ocho. Completan la Corporación municipal el Partido Popular con dos y Ciudadanos con dos.

Tras la renuncia de los dos concejales y una vez las formaciones comuniquen el nombre de sus sustitutos solo queda el visto bueno de la junta electoral. El equipo de gobierno municipal ya ha trasladado que Manuel Robles, concejal en el mandato pasado, se incorporará al grupo socialista.

Las áreas que gestionaba Javier Álvarez en el Ayuntamiento han sido reasignadas de forma provisional por la regidora. La Alcaldesa ha asumido Urbanismo y el resto de competencias se distribuyen entre cuatro ediles. Aún no se han trasladado las modificaciones que se realizarán con la entrada del nuevo concejal.