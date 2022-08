Los vecinos de Mieres exigen el derribo de las casas en ruina del barrio de La Villa

Es uno de los barrios fundacionales de Mieres. Pero sus vecinos están hartos de ver cómo el paso del tiempo y la falta de un plan de acción por parte del Ayuntamiento de Mieres está convirtiendo al barrio de La Villa en una zona llena de construcciones en ruinas, edificios ocupados y un río con un cauce muy deteriorado. El incendio que tuvo lugar la pasada semana en una de esas casas habitadas por okupas ha sido la gota que ha colmado el vaso y la Agrupación Vecinal de Mieres ha mostrado su indignación ante lo que consideran un "abandono" del barrio a su suerte. Exigen al gobierno local que ponga en marcha un plan de ruinas para derribar todos aquellos inmuebles que se encuentren en ese estado y prepare un proyecto integral para la mejora de uno de los enclaves más emblemáticos del concejo.

El presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres, Arsenio Díaz Marentes, explicó que "desde hace mucho tiempo llevamos diciéndole al Ayuntamiento la problemática que hay, tanto desde la agrupación como colectivo como desde la propia asociación de vecinos del La Villa-Covadonga. Sin embargo, no se ha hecho prácticamente nada", lamenta el portavoz vecinal, que considera que el Consistorio mierense debe de ser quien tome cartas en el asunto para diseñar un plan integral que devuelva el lustre al barrio.

Un proyecto que debe de comenzar, entiende Díaz Marentes, con los derribos de las casas en ruinas. "Cada vez hay mas inmuebles en mal estado, abandonados, en los que entra gente a ocuparlos, casi siempre relacionadas con el mundo de las drogas, lo que además de insalubridad genera también inseguridad a los vecinos".

En este sentido, el portavoz vecinal señala que "de nada sirve tapiar una puerta si se dejan ventanas o accesos abiertos por los que esta gente se cuela". "Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Mieres es diseñar un plan de ruinas y ejecutar las obras para derribar aquellas construcciones que presenten este estado, que en el barrio de La Villa son al menos media docena".

Además, también lanzó un mensaje a la autoridad judicial: "Por mucho que la policía vigile que no haya okupas en estos inmuebles, si no hay una orden para desalojarlos, están atados de pies y manos y no pueden actuar, por lo que pueden seguir produciéndose estas entradas ilegales en las casas, con el riesgo que ello supone, como el incendio que tuvo lugar la pasada semana".

Hacía referencia Arsenio Díaz Marentes al suceso que tuvo lugar en la mañana del jueves pasado, cuando una de las casas en ruinas de La Villa, que está ocupada habitualmente por una pareja de conocidos delincuentes, comenzó a arder. De hecho, se vivieron momentos de tensión, ya que en un primer momento se pensó que el varón podría haberse quedado atrapado en el interior de la casa, cuya puerta estaba tapiada. Sin embargo, finalmente solo hubo que lamentar los daños materiales. Sobre esta situación ya habían alertado los vecinos meses antes, denunciando que había gente que se colaba en esta casa saltando por la ventana del primer piso, una práctica que continuaron haciendo hasta el pasado jueves, cuando el inmueble ardió por completo.

"Lo que está claro es que si no es en esta casa lo harán en otra. Y eso no solo da una mala imagen tremenda al barrio, sino que también es muy peligroso, ya que igual que las llamas en este caso se pudieron apagar con celeridad y no hubo más afectados, el barrio entero podría haber salido ardiendo", manifestaba Díaz Marentes, reclamando más atención "a uno de los barrios fundacionales de Mieres".

"Hemos llevado la situación a los órganos de participación pertinentes y seguiremos haciéndolo hasta que tomen medidas porque lo que no puede ser es que se haya abandonado esta zona. Y no se le preste la más mínima atención", aseguró el presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres, que finalizó: "Esperemos que no haya que lamentar ninguna desgracia personal para que por fin el Ayuntamiento diseñe y ejecute un plan de rehabilitación para el barrio de La Villa".