Langreo exige que el corte en la línea de tren de Feve se realice con menos trastornos de los previstos

La Corporación municipal langreana se pronunció ayer contra el corte total de seis meses y medio en la línea de Feve entre El Berrón y Pola de Laviana y reclama al Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) que modifique el proyecto "que permita mantener la actividad durante el día" y que el plazo "se reduzca como máximo a la mitad del plazo establecido". Unidas por Llangréu y el PP respaldaron la moción frente al rechazo del PSOE y la abstención de Ciudadanos.

La iniciativa, que solicita a los responsables del Adif, Delegación del Gobierno y la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial diálogo con los colectivos políticos, sindicales y vecinales de la comarca, fue presentada por los tres partidos de la oposición. Sin embargo, uno de ellos, la formación naranja finalmente se abstuvo tras explicar que las "circunstancias han cambiado" a raíz de una reunión con los técnicos del Adif.

La moción fue presentada con el apoyo de CC OO y UGT del valle del Nalón, Ciudadanos, PP, Podemos e IU y una decena de organizaciones sociales y vecinales de Langreo y San Martín del Rey Aurelio. Todos ellos inciden en la "discriminación que genera" dado que aunque el proyecto de reparación de las vías es para toda la línea, "en el tramo entre Gijón y El Berrón habrá cierre nocturno y en el tramo entre el Berrón y Laviana el corte será total y durante, nada menos, que seis meses y medio".

Denuncian el abandono que ha sufrido esta línea, lo que ha provocado "una importante pérdida de usuarios". Esto, consideran estos colectivos, podría incidir la disminución de viajeros y "puede ser la justificación para el cierre definitivo de esta importante línea de comunicación". Las obras coincidirán con las del soterramiento de las vías en Langreo. La moción fue enmendada por el PP, cuya portavoz municipal, María Antonia García, expuso su contenido en el Pleno, para incluir que se reduzca el plazo en que se verá afectada la circulación.

Pablo Álvarez, portavoz de Unidas por Llangréu, aseguró que el corte total durante seis meses y medio es "un ataque a los vecinos de la comarca". "La orografía no es la misma en los dos tramos pero eso no significa que no se puedan realizar las obras por la noche", añadió. La alcaldesa, Carmen Arbesú, manifestó que su formación defiende que se haga la obra y "cuanto antes" y que los "usuarios no van a quedar sin transporte, tendrán una línea de autobús gratuita".

El portavoz del gobierno local, Javier Castro, indicó que "afirmar que la línea está amenazada de cierre cuando se van a invertir más de 100 millones no se sostiene". Defendió la programación del Adif debido que las obras en ese tramo "debido a sus características no se puede hacer sin su cierre".

En el Pleno extraordinario se dio cuenta de las dimisiones de los ediles Javier Álvarez y Jesús Sánchez. También se aprobó el incremento de la tarifa de taxi en un 6,8%. La Corporación municipal aprobó el calendario laboral del próximo año, con las festividades locales en los días de San Pedro y Santiago.