El retraso en la línea eléctrica obliga a licitar generadores en Fuentes de Invierno

El Gobierno del Principado de Asturias acaba de sacar a licitación el alquiler de generadores eléctricos para la estación invernal de Fuentes de Invierno. Una medida que se toma para garantizar que el complejo deportivo pueda funcionar sin problema a lo largo de la próxima temporada mientras se resuelve el asunto de la conexión eléctrica. Y es que ni siquiera la propia consejera de Cultura y Política Llingüística, Berta Piñán, pudo garantizar que la estación disfrutase de red eléctrica a pesar de haberse realizado las obras de enganche. En este caso, se trata de un problema burocrático entre las administraciones asturiana y leonesa para acordar el pago del enganche a la línea eléctrica, había explicado el pasado mes de julio.

Tal y como ha podido saber este periódico, este año se acababa el contrato de alquiler de los generadores eléctricos. Y al no tener garantías de que se podría obtener el esperado enganche, ha habido que sacar a concurso público un nuevo contrato. El alquiler de los equipos sale con un presupuesto de licitación de 232.075 euros y un plazo de ejecución de un año. Además, como consta en el pliego de condiciones, el suministro de los equipos y su instalación deberá realizarse en un plazo máximo de ocho días naturales contados a partir del 14 de noviembre de este año, justo antes de las fechas en las que tradicionalmente se estrena la campaña invernal.

Además de garantizar el suministro eléctrico para la próxima temporada de esquí, también se han hecho una serie de avances en los últimos meses. A finales del año pasado se adjudicaron las obras para llevar la conexión eléctrica a Fuentes de Invierno. Unos trabajos encargados a la firma Elecnor y que tuvieron un coste de 102.190 euros. Sin embargo, el enganche de la línea eléctrica no implica únicamente al Principado, también a la vecina Diputación de León con la que se tiene que alcanzar un acuerdo de pago de la conexión. Esto no es una tarea fácil. Piñán admitió que llevaban "meses, por no decir ya más de un año, de negociaciones y conversaciones". También hay una tercera parte aquí, las eléctricas, ya que hay contratos blindados de por medio, con lo que el problema "es más administrativo que económico". Respecto a este último punto, la consejera había explicado que había un borrador con un principio de acuerdo. Cabe reseñar que, al menos en el pasado, la Diputación de León exigía al Principado unos costes "inasumibles".

Enganche

El enganche eléctrico en Fuentes de Invierno es una de las principales demandas que tiene la estación invernal allerana. Este paso es totalmente necesario para llevar a cabo los planes de futuro que tiene esta instalación, que pasan por su fusión con la estación leonesa de San Isidro. Una medida con la que se crearía un destacado complejo deportivo dentro de la Cordillera Cantábrica que beneficiaría tanto a Asturias como a León.