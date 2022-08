Un informe niega la obligación de incluir los criterios municipales en la urbanización del soterramiento

El debate sobre si se cumplen las propuestas municipales en la urbanización del suelo liberado por las obras de soterramiento de las vías de Feve en Langreo, que abordará el Principado, se tiene que realizar "al final de las obras", refleja el informe jurídico encargado por el grupo municipal socialista que se ha incorporado al expediente municipal. La denuncia del convenio suscrito entre el Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), el Principado y el Ayuntamiento para culminar los trabajos de eliminación del corsé ferroviario fue puesta sobre la mesa en los últimos meses por la oposición municipal, que subrayó que los trabajos no habían sido consensuados con el Consistorio.

Esas actuaciones reclamadas por el Consistorio no podrían ser ahora "consideradas como incumplimientos vencidos y exigibles jurídicamente", sostiene el análisis. Considera, por tanto, que actualmente no cabría una denuncia del convenio. Ese acuerdo no recoge "obligación alguna de aceptarse aquellos criterios fijados unilateralmente en el Pleno municipal, sino de compartirlos con el ejecutor de la obra, que es el Principado", apunta. Para analizar si las actuaciones aprobadas en un Pleno en diciembre de 2017 habían sido incluidas en el proyecto se aprobó solicitar un informe técnico municipal. El análisis jurídico encargado a un bufete de abogados por el grupo municipal socialista subraya que del contenido del Pleno "tampoco se colige un carácter obligacional de las propuestas locales". De su redacción, considera, "no puede deducirse más que aspiraciones para ser tenidas en cuenta por el Principado en términos de colaboración". Se emplea en varias ocasiones los términos "se debería" o "podría", dice.

Sí alude a la posibilidad de tratarlo en la comisión de seguimiento del convenio. Analiza el estudio técnico municipal elaborado para examinar si en el proyecto de urbanización se incluían las actuaciones reclamadas por el Ayuntamiento y señala que "no es vinculante, por lo que el Ayuntamiento puede apartarse de él" si sostiene criterios diferentes".

El informe jurídico no considera que "haya habido infracción de lo acordado en el Pleno municipal" ya que "los objetivos del proyecto han sido confirmados como cumplidos por el arquitecto", refleja. En cuanto a las propuestas de actuación aprobadas "las dos únicas que se entienden inejecutadas no solo pueden aún abordarse o subsanarse antes de la finalización de la actuación, sino que pueden hasta ser rebatidas técnicamente llegado el caso".

También, añade, tienen que ser compatibles "con los intereses del Principado, llegando a algún punto de convergencia entre ellos antes de la recepción final de las obras". La instalación de una red de agua y la integración del alumbrado con el sistema municipal "pueden acometerse cuando la urbanización sea culminada", asevera el informe jurídico.