Ciudadanos: "Langreo necesita un gobierno estable y una oposición responsable"

El coordinador de Ciudadanos (Cs) en Langreo, Javier Ruiz, aseguró que el municipio "necesita un gobierno estable y una oposición crítica y responsable como la que ejerce Ciudadanos". El dirigente local de la formación naranja apuntó que su "cambio de postura" en el Pleno que en el que se pedía la dimisión de la Alcaldesa, Carmen Arbesú, se debe a que tras reunirse con responsables autonómicos y municipales las explicaciones les parecieron "suficientes como para considerar que debía seguir al frente del ejecutivo, a pesar de que también es responsable de la falta de transparencia y opacidad en el caso del informe técnico sobre el soterramiento", dijo.

La gestión del anterior concejal de Urbanismo (Javier Álvarez), indicó Ruiz, "dejó mucho que desear. Se mantuvo en silencio sin convocar en más de dos meses una comisión y por fin cuando lo hizo demostró su total ineptitud. A nosotros se nos aseguraba y creímos que el informe estaba hecho y que incluso llegó a colgarse en la plataforma pero al cabo de unas horas sorprendentemente desapareció y a día de hoy nadie ha presentado pruebas sobre quien lo retiró", remarcó.

Respecto al corte de la circulación durante seis meses y medio en la línea de Feve entre El Berrón y Laviana el coordinador de Cs comentó que tras ver los informes y reunirse con los técnicos del Adif "lamentablemente hemos tenido que aceptar una decisión que no nos gusta pero que es inevitable". La formación había presentado junto a los otros dos grupos de la oposición una moción para que el corte fuese solo diurno. En la votación se abstuvo.

Ruiz comentó que "en Cs tenemos una forma muy diferente de entender la política a como lo hacen Unidas Podemos y el PP. La nuestra está basada en la utilidad y no podemos correr el riesgo que de que por dejar caer un gobierno se vaya al traste un vez más un proyecto de vital importancia para el concejo como el soterramiento". También manifestó que el Credine no es un "tema prioritario" para Podemos, "que gobierna en coalición con el PSOE" y que el PP "no hizo nada respecto al soterramiento" en los años de gobierno de Rajoy.